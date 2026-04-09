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Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en Lisboa y próxima llegada al Palau Sant Jordi de Barcelona

EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

Rosalía arrancó su gira 'Lux' en Lyon el pasado 16 de marzo.

Rosalía arrancó su gira 'Lux' en Lyon el pasado 16 de marzo. / SHARON LOPEZ

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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