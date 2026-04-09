Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en Lisboa y próxima llegada al Palau Sant Jordi de Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Más testimonios Al lado de ellas, sentadas en sillas de camping en la fila, estaban Jara y Rosalía, de Badajoz, que han viajado a la capital lusa porque "está muy cerquita" y han comprado ocho entradas para su grupo de amigos. Ellas son "muy motomamis", pero Jara apuntó que este nuevo disco lo han esperado "con un montón de ganas" y que les gusta mucho. Uno de los momentos más virales de los últimos conciertos de Rosalía es el del confesionario, tras las intervenciones en Madrid de la cantante Aitana y de las 'influencer' Esty Quesada y Shannys. Las dos seguidoras de Badajoz, Jara y Rosalía, no saben a quién podría sacar la artista en Lisboa, "a lo mejor a alguien del público, no se sabe", aventuró la segunda. Quien lo tiene claro es Otilia, una jubilada de Figueira da Foz (Portugal), a 200 kilómetros de Lisboa, quien hacía cola vestida completamente de blanco con collares de imitación de perlas. Ella descubrió a Rosalía gracias a una de sus hijas. Informa Efe.

Más del concierto en Lisboa Las alas, los encajes blancos y el tocado de monja inundaron este miércoles las inmediaciones de la sala MEO Arena de Lisboa, donde la artista española Rosalía dará dos conciertos hoy y mañana dentro de su gira 'Lux'. Decenas de personas, muchas de ellas vestidas con ropas blancas en referencia a la temática del nuevo álbum de la cantante catalana, hacían cola antes del concierto de este miércoles en la capital lusa, a donde se han trasladado muchos españoles que no han logrado entradas para las actuaciones de Rosalía en Madrid o Barcelona. Dos de ellas eran Uxue y Sandra, del País Vasco, que explicaron a EFE que han decidido venir a Portugal porque se quedaron sin billetes en esas dos ciudades.´ "Estuvimos mirando y bueno, yo tenía muchísimas ganas de ir, y pensé, me voy a cualquier lado. Estuve mirando también para ir a Holanda, Ámsterdam y también a Alemania y nada. Justo iba a coger la entrada y se agotaba. Y en Lisboa conseguí dos y listo, aquí estamos", dijo Uxue, al tiempo que Sandra completaba algunas de sus frases.

El confesionario Para el confesionario en Lisboa, uno de los momentos más virales de los últimos conciertos de Rosalía después de que subieran la semana pasada al escenario en Madrid la cantante Aitana y las influencers Shannis y Esty Quesada para contar sus intimidades, la artista española escogió al creador de contenidos chino Marcelo Wang. Wang le contó en inglés a Rosalía cómo le robaron la cartera y el teléfono móvil en Barcelona, hasta que la cantante le preguntó cómo se dice 'eres una perra en chino" para referirse al autor del robo, a lo que Wang le respondió y la cantante repitió sus palabras, ante un público entusiasmado. No es la primera vez que ambos aparecen juntos, ya que Rosalía ha participado en varios vídeos de Marcelo Wang, donde este le enseña frases en chino.

Rosalía canta con Carminho un fado en Lisboa y habla en chino en el confesionario La fadista Carminho fue la invitada sorpresa de Rosalía en su primer concierto en Lisboa este miércoles, donde sorprendió a todos pronunciando unas palabras en chino en el confesionario durante una conversación con el creador de contenidos Marcelo Wang. La artista española actuó hoy en el primero de los dos conciertos que va a dar en la sala MEO Arena de la capital lusa -el siguiente será mañana, jueves- dentro de su gira 'Lux Tour 2026'. Como invitada sorpresa, la catalana eligió a Carminho, una de las fadistas de Portugal más internacionales, con la que interpretó 'Memória', uno de los temas de su último álbum 'Lux', que ambas cantan en portugués. 'Memória' es un fado melancólico e intimista lleno de 'saudade', la palabra portuguesa para la que el español no tiene traducción y que sirve para definir un sentimiento que mezcla tristeza, anhelo y morriña.

Concierto en Lisboa Los fans de Rosalía esperan que comience el concierto de la cantante en el recinto MEO Arena de Lisboa.

Juan Manuel Freire Así es la primera aparición de Rosalía en 'Euphoria' Lo primero que dice Rosalía en 'Euhproa', fuera de plano, es un sonoro "me cago en tus muertos". Así de deslenguado es su personaje, Magick, curioso caso de bailarina de 'strip club' con collarín cervical. A su jefe en el local Silver Slipper, el paciente Big Eddy (Kadeem Hardison, curiosamente, padre de Zendaya en 'K. C. Agente especial'), no le hace gracia que vaya con él puesto ("eso mata cualquier empalme"), pero ella quiere ganar un misterioso pleito y no piensa quitárselo. "Bueno, pero es que tengo que llevarlo, do you understand? Y si me mandan un detective privado, ¿qué hago?", replica Magick con acento ligeramente mejicano. "¿Con quién estás hablando? ¡No hablo español!", le recuerda el jefazo.

El 'setlist' del concierto En unos minutos empezará el primer concierto de Rosalía en Lisboa. Salvo cambios de última hora y con la incógnita de si interpretará 'Memória', este es el 'setlist' del 'Lux Tour'.

¿Interpretará Rosalía 'Memória' en Lisboa? Una de las incógnitas del debut del 'Lux Tour' de Rosalía en Lisboa es si el 'setlist' incluirá 'Memória', una canción que no ha interpretado durante la gira. Tendría lógica que la catalana la interpretara, ya que 'Memória' es precioso fado portugués que canta junto a Carminho.