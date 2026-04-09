Nuevas ciudades
El Festival In-Edit expande su presencia internacional con sedes en Uruguay y Portugal
El ciclo dedicado al cine documental musical se encuentra en Gijón hasta el 12 de abril
Dúnia Drudis Picazos
El Festival Internacional de Cine Documental Musical inicia una temporada con nuevas sedes internacionales. Así, el certamen hará por primera vez ediciones en Uruguay, dónde estará del 23 al 26 de abril, y en Portugal, durante el mes de mayo. Además, el ciclo estará disponible en Brasil, durante el mes de junio, y México y Chile, en otoño.
Sin embargo, el In-Edit se extiende también por España y estos días el festival celebra su tercera edición en Gijón –que se celebra hasta el 12 de abril– y amplía la programación y los espacios. Entre las actividades destacadas, el viernes día 10 se realizará un homenaje a Jorge Martínez, líder del grupo Ilegales.
El festival ha llegado la ciudad asturiana justo después del paso por Marsella. La edición francesa se enmarcó en el Music & Cinema Marseille y el programa Music for Film de La Satis, que reúne a estudiantes de cinco instituciones europeas, entre ellas la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
El In-Edit colabora de manera recurrente con otros festivales. Así, participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 17 al 25 de abril. Más adelante, ya en verano, el ciclo se desplazará al Empordà por tercer año, junto al Festival de Torroella de Montgrí.
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