¿Qué famosos participarán en el confesionario de Rosalía durante el 'Lux Tour' en Barcelona? Estos son los favoritos de los fans

El 'Lux Tour' de Rosalía está a punto de aterrizar en Barcelona y una de las grandes incógnitas para sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi (13, 15, 17 y 18 de abril) es quién participará en los confesionarios. Durante unos minutos, antes de la interpretación de 'La Perla', la cantante catalana recrea sobre el escenario el pequeño habitáculo que se encuentra en las iglesias y escucha los secretos de distintas personas que se han encontrado con 'perlas' en su vida amorosa.

Desde la sorprendente aparición de Esty Quesada, más conocida como Soy una Pringada, en la primera fecha de Madrid, ese momento del concierto se ha convertido en uno de los más esperados. En las siguientes fechas aparecieron Metrika, Aitana -que protagonizó un momento lleno de 'pullitas' a Sebastián Yatra- y Shannis. Ahora, como no podía ser de otra manera, las especulaciones sobre quién podría aparecer en los conciertos de Barcelona no han tardado en surgir.

Entre algunos de los nombres que se han mencionado en las redes sociales se encuentran los siguientes:

❤️💔 Bad Gyal, que estará en el Movistar Arena de Madrid los días 11, 12 y 14 de abril, por lo que podría estar a partir del día 15 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

❤️💔 Amaia es una de las más deseadas porque podría dar algunos detalles de la relación que mantuvo con Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, que actualmente es pareja de Pilar Tobella, hermana de Rosalía.

❤️💔 Alexia Putellas, que el día 13 se encontrará en Inglaterra por los clasificatorios para el Mundial y el 18 en Madrid para disputar otro partido contra Ucrania, pero entre medias podría encontrar un hueco para ver el concierto de su amiga.

❤️💔 La Marrash, 'influencer' y participante viral 'La casa de los gemelos 2'.

❤️💔 Los hermanos Estopa, que mantienen una buena relación con la artista e incluso aparecieron, como Alexia Putellas, en el gag que Broncano organizó en 'La Revuelta' cuando entrevistó a Rosalía.

❤️💔 Samantha Hudson, que ya acudió a su 'listening party' de Barcelona.

❤️💔 Julieta. La cantante catalana es otro de los nombres que más está subiendo en las 'encuestas de confesionario' durante los últimos días.

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Por ahora, todo es una especulación. Sin embargo, seguro que Rosalía consigue sorprender a sus fans con alguna de las apariciones del confesionario.