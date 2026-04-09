Cultura devuelve a la diócesis de Guadalajara dos pinturas incautadas durante la Guerra Civil que custodiaba el Prado

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves el acto de restitución de dos obras pictóricas incautadas durante la Guerra Civil y no devueltas posteriormente: 'La Anunciación', procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pareja, y 'Cristo ante Pilatos', de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes.

Ambas piezas fueron incautadas en su momento por la Junta del Tesoro Artístico para su protección y depositadas en instituciones estatales como el Museo del Prado, donde han permanecido en depósito sin integrarse en sus colecciones estables.

La restitución permitirá que estos bienes regresen a la provincia de Guadalajara y puedan ser visitados en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza, tras un proceso en el que ha resultado clave la investigación documental desarrollada por el Museo del Prado para reconstruir su origen y recorrido.

Restitución por vía legal

Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio ha indicado que la devolución ha sido posible gracias al análisis de la documentación histórica y a la constatación de que las obras no fueron adquiridas legalmente por el Estado, lo que ha permitido resolver favorablemente su restitución mediante orden ministerial.

Ernest Urtasun ha enmarcado este proceso como un ejercicio de "justicia democrática" y "reparación emocional y simbólica", y ha subrayado que se trata de la cuarta restitución impulsada por el Ministerio. Además, ha asegurado que se continuará trabajando para localizar y devolver todos los bienes expoliados que aún permanecen en instituciones públicas.

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El acto ha contado también con la presencia de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, y del vicario general de la diócesis, Agustín Bugeda, entre otros.