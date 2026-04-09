Estrenos de cine
Crítica de 'Incontrolable': Una película más o menos didáctica y esperanzada sobre los efectos del síndrome de Tourette
Kirk Jones, director de 'Incontrolable': "El Tourette es un ente malévolo que sabe qué palabras pueden provocar la situación más terrible"
‘Incontrolable’
Dirección: Kirk Jones
Intérpretes: Robert Adamayo, Shirley Henderson, Maxine Peake
Año: 2025
Estreno: 10/4/2026
★★★
La primera secuencia de ‘Incontrolable’ muestra, en clave cómica, lo que ya sabemos: que su protagonista, John Davidson, tiene síndrome de Tourette y en una recepción de la reina de Inglaterra no puede reprimir proferir un insulto a su majestad. Un rótulo nos sitúa en el pasado, en 1983, aunque la canción escogida para ese momento, ‘Blue monday’, lanzada por New Order ese mismo año, ya refleja el espíritu de la época. John es un adolescente escocés a punto de empezar en el instituto. Juega al fútbol como portero y para un penalti. Va de compras con su madre, una mujer que parece permanentemente cansada. Para relajarse, John pesca. Ese mundo nada idílico, pero en cierta armonía, se rompe cuando, sin saber por qué lo hace, John empieza a sacudir el cuello y decir obscenidades en público.
Davidson lo sufre desde los 15 años y se ha convertido en uno de los activistas más conocidos en la concientización pública de este trastorno neurológico. La película de Kirk Jones está en la misma línea, concienciar sobre una enfermedad tan extraña como difícil de asimilar por familiares, profesores o amigos. Tiene ese punto de cine social británico a la vez que recurre a cierta distensión cómica y lo fía todo a la interpretación de Robert Aramayo, ecuánime en una composición tan compleja.
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