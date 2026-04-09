BTS inicia su gira mundial más ambiciosa con 85 conciertos en 34 ciudades, entre ellas Madrid, tras cuatro años de espera

Tras cuatro años de espera, la banda BTS inicia este jueves en la ciudad surcoreana de Goyang su gira más ambiciosa, un tour mundial que se posiciona como el más grande en la historia del K-pop en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

"Estamos intentando mostrar una producción completamente diferente a la que hemos hecho antes", explicó el cantante Jimin a pocas horas de volver a los escenarios, en una entrevista con su discográfica recogida por la agencia local Yonhap.

Los conciertos prometen ser un espectáculo inmersivo gracias a un escenario de 360 grados "con fuertes elementos visuales", según afirmó Suga, otro de los integrantes de la banda.

Fans de BTS, vestidos con el tradicional hanbok coreano, posan para una foto a su llegada al estadio donde la banda de K-pop BTS se presentará en Goyang el 9 de abril de 2026. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, dieron inicio a su gira mundial el 9 de abril, aprovechando el éxito de su álbum de regreso y una presentación histórica en el corazón de Seúl. (Foto de Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE / AFP

El tour ha comenzado hoy las 19.00 hora local (10.00 GMT) en Goyang, con actuaciones también el sábado y domingo, antes de extenderse por Europa y América en una serie de conciertos que marcarán también el debut del grupo en países como Colombia, Perú y Argentina.

Primeros conciertos en el cine

Los primeros conciertos de la gira podrán verse en todo el mundo en proyecciones en diferido. En España, este sábado 11 y el sábado 18 de abril varias salas de cine de distintas ciudades proyectan el concierto de arranque de la gira para los fans. La banda surcoreana tiene previstos dos conciertos en Madrid los próximos 26 y 27 de junio.

La banda retoma así los escenarios con 'BTS World Tour Arirang', una gira que se alargará hasta 2027, siendo el tour más ambicioso de su carrera hasta la fecha.

En sus más de 80 espectáculos, la banda interpretará sus temas más emblemáticos junto a las canciones de su nuevo álbum 'Arirang', lanzado el 20 de marzo. En él, el septeto rinde homenaje a sus raíces surcoreanas al tomar el nombre de la canción folclórica más reconocida del país como título del álbum, según explicó su discográfica en un comunicado.

Una mujer posa para una foto frente a una pancarta del grupo de K-pop BTS en un estadio donde el grupo se presentará en Goyang el 9 de abril de 2026. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, darán inicio a su gira mundial el 9 de abril, aprovechando el éxito de su álbum de regreso y una presentación histórica en el corazón de Seúl. (Foto de Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE / AFP

El nuevo trabajo supone además el primer proyecto del grupo al completo desde que todos sus integrantes finalizaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y llega tras cuatro años de su último lanzamiento conjunto, 'Proof' en 2022.

Una larga espera para un álbum que ha sido todo un éxito, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década tras alcanzar 828.000 álbumes equivalentes en Estados Unidos, según datos difundidos por Billboard.

Los fans de BTS portan paraguas con la imagen de los miembros del grupo de K-pop BTS a su llegada al estadio donde el grupo actuará en Goyang el 9 de abril de 2026. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, dieron inicio a su gira mundial el 9 de abril, aprovechando el éxito de su álbum de regreso, que alcanzó la cima de las listas, y una actuación histórica en el corazón de Seúl. (Foto de Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE / AFP

En total, más de cuatro millones de copias vendidas, según Hanteo Chart, y más de 18 millones de espectadores globales en Netflix en el primer concierto desde su regreso como banda el pasado mes en la capital surcoreana, según datos de la plataforma de streaming.

Foto de archivo, tomada el 21 de marzo de 2026 de los miembros del grupo masculino de K-pop BTS, (de izquierda a derecha) V, Jin, Jimin, Suga, Jungkook y J-Hope, actuando durante el concierto de regreso de BTS en la Plaza Gwanghwamun en Seúl. Las megaestrellas surcoreanas del K-pop, BTS, darán inicio a su gira mundial, con entradas prácticamente agotadas, el 9 de abril de 2026, aprovechando el éxito de su álbum de regreso y una destacada presentación en el corazón de Seúl. (Foto de archivo / BIGHIT MUSIC y NETFLIX / AFP) / HANDOUT / AFP

Formado en 2013, el grupo vive ahora uno de sus mejores momentos, con el lanzamiento del que se ha convertido en el álbum más exitoso de su carrera, según datos de Billboard, y una gira que se posiciona como la más grande realizada hasta ahora en su género