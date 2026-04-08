El Oratorio Sant Felip Neri finaliza el órgano Montserrat Torrent con los últimos tubos

El órgano Montserrat Torrent, situado en el Oratorio de Sant Felip Neri de Barcelona, completa su instalación con los diez últimos tubos, que han llegado este miércoles a primera hora a la capilla, y culminan la construcción 59 años después de su inicio, en 1967.

El órgano termina su instalación con los diez tubos más grandes del instrumento, con una longitud de entre 3 y 5,5 metros y fabricados con una plancha de estaño en Portugal. Con estos últimos tubos, el instrumento, construido por el maestro organista Albert Blancafort, sumará un total de 3.481 conductos y 49 registros. La finalización del instrumento, que sonará por primera vez completo este 2026, coincide con la celebración del Año Montserrat Torrent y pocos días antes que la organista cumpla 100 años.

Proyecto paralizado

El instrumento del Oratorio de Sant Felip Neri, de sonoridad barroca y dedicado a Montserrat Torrent, fue ideado en 1967 por los organistas Gabriel Blancafort y Georges Lhôte, bajo la supervisión de la misma organista, pero, por problemas de financiación, el proyecto quedó paralizado durante 50 años hasta que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña colaboraron económicamente con la instalación.

El taller Orguener Blancafort ha sido el encargado de reanudar la instalación del órgano, con el asesoramiento de los organistas de la Fundació Montserrat Torrent, Juan de la Rubia y Bernat Bailbé, y, como en 1967, bajo la supervisión de la organista.

La primera fase del órgano fue inaugurada en diciembre de 2021 y, oficialmente, el instrumento al completo se inaugurará el próximo 18 de mayo con un concierto de Montserrat Torrent que será el acto central del año de conmemoración y contará con la participación de otros organistas del Oratorio.

Espacio espiritual de referencia

El Oratorio de Sant Felip Neri de Barcelona, fundado en 1967, es un espacio cultural de referencia en la capital catalana, que también destaca por su formación en música de órgano y ofrece conciertos de este instrumento cada domingo.

Asimismo, la iglesia, construida entre 1721 y 1752, lleva siglos siendo un célebre espacio espiritual y de culto de Barcelona, siendo un lugar de referencia y frecuentado por personalidades como el arquitecto Antoni Gaudí.

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Actualmente, el Oratorio sirve de sede a la Fundación Montserrat Torrent, fundada en 2020 con el objetivo de preservar y divulgar el patrimonio musical vinculado al órgano y a la música antigua, siguiendo el legado de la célebre organista.