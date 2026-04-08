Un 'Cristo en la Cruz' atribuido a Murillo sale a subasta en Madrid con permiso de exportación del Ministerio

Un óleo sobre tabla atribuido a Murillo sale este jueves a subasta en Madrid. Se trata de 'Cristo en la Cruz' (1665-1669), un crucifijo de 56x40 centímetros procedente del sagrario del altar mayor de la iglesia del convento de capuchinos de Sevilla. La obra parte por un precio inicial de 340.000 euros y la particularidad es que posee el permiso de exportación del Ministerio de Cultura, expedido el 17 de febrero de 2026.

La casa Ansorena atribuye la pieza al pintor barroco español apoyándose en una bibliografía preexistente y pendiente de publicación, según la ficha del catálogo. Fuentes del Ministerio de Cultura confirman que se trata de una obra traída del extranjero que, por su condición de pieza importada, se rige por una normativa especial en España. Esto implica que puede volver a salir del país siempre que se solicite el permiso correspondiente, pero sin las restricciones habituales que afectan a bienes del patrimonio nacional. Además, el Estado no tiene derecho preferente para comprarla en caso de venta y tampoco puede declararla Bien de Interés Cultural de forma unilateral, salvo que el propio propietario lo solicite expresamente.

Tal y como se lee en el catálogo de la subasta, Murillo realizó entre 1665 y 1669 uno de sus conjuntos más importantes para el convento de capuchinos de Sevilla, con obras destacadas como el 'Jubileo de la Porciúncula' y la 'Virgen de la servilleta', muy valoradas por su calidad y profundidad teológica. La obra analizada formaba parte de ese conjunto y ha sido identificada como la cruz situada en el sagrario del altar mayor. Representa a Cristo muerto en la cruz con una expresión serena, sin dramatismo, adaptada a su función devocional.

Fuentes del Ministerio de Cultura afirman que la pieza se subastó fuera del país y los propietarios actuales la compraron, la trajeron a España y ahora han decidido venderla

"Sabemos que procede del mismo conjunto gracias a un estudio pormenorizado realizado por Pablo Hereza, quien identificó esta pintura con la cruz de Murillo que se encontraba en el sagrario del altar mayor. Ceán Bermúdez fue el primero en dar detalles de esta obra al indicar que en la parte inferior del retablo mayor se encontraban algunos trabajos realizados por el maestro sevillano, como la 'Virgen de la servilleta', una Santa Faz y el crucifijo pintado en la cruz de la mesa de alta", añade Ansorena.

El Ministerio de Cultura admite que es una pieza que en su día fue importada, traída a España desde fuera del país, y, por lo tanto, acogida al régimen especial de la Ley Patrimonio Histórico Español 16/1985, en su artículo 32. Esto quiere decir que puede ser exportada tras obtener el permiso pertinente y que la Administración no puede ejercer derecho de adquisición preferente ni puede ser declarado Bien de Interés Cultural, a menos que haya petición expresa de su propietario. Tampoco se puede negar el permiso de salida si se solicita.

Fuentes del ministerio aseguran que se desconoce la fecha en que salió originariamente del país ni las condiciones, razón o causa. Las mismas fuentes afirman que la pieza se subastó fuera de nuestras fronteras y los propietarios actuales la compraron, la trajeron a España y ahora han decidido venderla.

El conjunto del convento de los capuchinos de Sevilla es uno de los más importantes realizados por Murillo. Desde su ejecución, tal y como explica Ansorena en su descripción, este conjunto pictórico recibió grandes elogios de la crítica especializada por su gran calidad artística y por el profundo conocimiento teológico que demostró el artista a la hora de interpretar los hechos religiosos en su etapa de madurez.

En dicho catálogo, se hace una descripción detallada de esta obra: Cristo se presenta en la cruz sin vida, mostrando en su cuerpo la sangre surgida por la herida de la lanzada en el costado y una expresión de su rostro reposada. Y se destaca la técnica magistral del maestro sevillano de pinceladas ligeras que llevan a un estudio pormenorizado de la anatomía del cuerpo de Cristo. Y se recuerda que había otras cruces pintadas por Murillo en los altares laterales, en las pilastras del templo y también en las celdas de algunos frailes.