Maria Rodríguez Soto triunfa con 'Permagel' antes de subir el telón en el Espai Texas

Maria Rodríguez Soto se enfrenta a su primer monólogo, 'Permagel', basado en la exitosa novela de Eva Baltasar y dirigida por Victoria Szpunberg en el Espai Texas de Barcelona donde se estrena este jueves. El buen ritmo de venta entradas antes de levantar el telón ha llevado a prorrogar la obra hasta el 28 de junio, un mes más de lo previsto. No es extraño pues la novela fue un bombazo que catapultó a Baltasar, que hasta entonces solo había publiado poesía, y tanto la actriz protagonista como la directora cuentan con un gran reconocimiento.

Ambas presentaron sus últimos trabajos en el Teatre Nacional de Catalunya, donde Szpunberg, dramaturga además de directora, estrenó la aclamada obra autobiográfica 'La tercera fuga' la temporada pasada en la Sala Gran mientras que Rodríguez hizo 'La reina lloba' hace algunos meses en la Sala Petita. Ambas habían colaborado en sus comienzos en el estreno de la obra de Szpunberg 'La marca preferida de les hermanas Klausman', en el Tantarantana en el 2010. Y ahora se reencuentran de nuevo en una sala con un pequeño escenario: el cuadrilátero central del Espai Texas con 100 espectadores a cada lado.

Para ambas ha sido agradable volver a trabajar juntas con una obra que supone todo un reto, especialmente para Rodríguez que nunca había subido sola a escena. La protagonista de 'Permagel' es una mujer lesbiana que está asfixiada por la presión de la familia y por no encajar en esta vida. Su manera de hablar de su cuerpo, del placer, de la sexualidad y de la maternidad contrastan con su obsesión por la muerte y con su fascinación por imaginar su suicidio.

L'actriu Maria Rodríguez Soto durant el passi de 'Permagel' a l'Espai Texas / Nico Tomás / ACN / ACN

Más allá de este brutal personaje, Rodríguez encarna a otros con los que la protagonista se relaciona, entre ellos a su madre controladora, protectora y una hermana que es todo lo opuesto a ella. Pasar de un personaje a otro no es fácil, pero visto el aperitivo de dos pasajes de la obra que ofreció a la prensa en el Espai Texas, se nota que Rodríguez está lista para este gran desafío artístico. "'Permagel' es un universo en sí mismo. Es maravilloso, durísimo, una especie de mundo entre lo onírico y la pesadilla pero con una realidad abrumadora", ha señalado en una conversación ofrecida por el Espai Texas. Destaca que si algo le ha gustado de la obra es que "habla de cosas que no sueles ver en teatro, sobre todo la confesión de alguien que explica que quiere suicidarse y cómo lo imagina". Según cuenta, su personaje "está muy al límite". Interpretarlo ha sido complicado. En él "hay una parte de valentía y a la vez otra de desesperación, de amor, de rotura interna."

"'Permagel es un universo. Es maravilloso, durísimo, una especie de mundo entre lo onírico y la pesadilla pero con una realidad abrumadora" — María Rodríguez Soto

Ella, al igual que el resto del equipo, cree que hablar de quitarse la vida no debería ser tabú, sino todo lo contrario: "Hablar de salud mental o suicidio permite que podamos tener herramientas para ayudar a una persona que atraviese este proceso o a un familiar que lo haya acompañado. Esto siempre es positivo".

Szpunberg, que no suele hacer adaptaciones, ha cambiado la estructura de la novela pero ha sido muy fiel. Con la ayuda de su fiel aliado Albert Pijuan ha intentando respetar la mirada poética y el humor del libro. La acción transcurre en un espacio aséptico, todo blanco, que recuerda a una habitación de un hospital en cuyas paredes también se proyectan imágenes. La escenografía es de Paula González Infante.

Potentes mujeres

Tres potentes mujeres de entre 39 y 52 años, Maria Rodríguez, Victoria Szpunberg y Eva Baltasar, han hecho posible esta nueva obra teatral, coproducida por BARC y por Dagoll Dagom, que después de las funciones en el Espai Texas hará gira por Catalunya a partir de la próxima temporada. Como autoras Szpunberg y Baltasar comparten algunas similitudes. Tanto una como otra han sido premiadas y reconocidas por su trabajo que han visto traducido a otros idiomas. Hay conexión entre las obras de Szpunberg, creadora de piezas teatrales como 'L'imperatiu categòric' (2024), 'El pes d'un cos' (2022) o 'La màquina de parlar' (2007) y Baltasar, poeta que con 'Permagel' (2018) inauguró una tríptico que ha completado con 'Boulder' (2020) y 'Mamut' (2022).

08/04/2026 La directora Victoria Szpunberg, la actriz Maria Rodriguez Soto y la escritora Eva Baltasar, en la presentación de la adaptación teatral de 'Permagel'. Se podrá ver hasta el 28 de junio en el teatro barcelonés CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA / EUROPA PRESS / Europa Press

"Sus novelas tienen crítica social, mirada ácida y humor: elementos que hacen atractivo llevarlas al teatro", ha declarado Szpunberg. "Eva y yo nos fijamos en personajes invisibilizados. Mujeres en situaciones de precariedad o marginalidad, que no sonheroínas ni revolucionarias sino personajes cotidianos.Y las retratamos con humor negro, ironía e irreverencia". Para Baltasar otra coincidencia es que ambas hablan "de temas que están en el aire". Las dos retratan la época en la que viven y "muestran la fragilidad del momento".

La autora de la novela, que acaba de publicar 'Peixos', no ha querido ver nada ni interferir en la adaptación o el proceso de ensayos y tiene muchas ganas de asistir al estreno del montaje este jueves en el Espai Texas.