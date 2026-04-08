Un juzgado de San Sebastián recibe una denuncia contra la rapera Tokischa por sus fotos sexuales en una iglesia

Nueva acción judicial contra el mundo de la cultura. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián contra la rapera dominicana Tokischa Altagracia Peralta por un presunto delito de profanación tras la publicación en sus redes sociales, el pasado Viernes Santo, de unas imágenes de alto contenido sexual tomadas en el interior de la Basílica de Santa María del Coro.

La artista aparece en toples y en tanga en las imágenes, además de posar de forma provocativa dentro del templo, según la denuncia, ya que se sitúa "directamente frente a una imagen de Jesucristo, utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso".

Según los denunciantes, las imágenes forman parte de la estética planificada para un cortometraje, "lo que evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso". Además, remarcan que estas fotografías "han generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España".

Abogados Cristianos denuncia a la rapera por un delito de profanación al realizarse dentro de una iglesia "con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos". También recuerdan que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega, en República Dominicana, por realizar actos similares en un santuario religioso, "lo que evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación".

Tokischa en una foto promocional dentro de esta iglesia colgada en sus redes sociales / Instagram

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que "esto no es libertad artística ni expresión cultural, es profanación. Utilizar una iglesia, un lugar sagrado para millones de personas, para realizar este tipo de imágenes de carácter sexual es un ataque directo a la fe cristiana. Desde Abogados Cristianos no vamos a tolerar que estos actos queden sin respuesta por parte de la Justicia".

"Mi relación es con Dios"

En sus redes sociales, la cantante escribió que "grabamos parte del cortometraje No Margine dirigido por Karim Coppola, en una iglesia en San Sebastián, España. Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado”. Además, añadió que “mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es Amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores".

La rapera y modelo también remarco que "Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mí lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia".

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También en 2021 YouTube vetó una colaboración de Tokischa con J Balvin, en el tema 'perra' por la alta carga de contenido machista y misógino que contiene su vídeoclip y su letra.