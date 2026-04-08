El dragón sucumbe a la lectura y se convierte en un animal mejor en la campaña gráfica de la Generalitat para Sant Jordi

Como todo, el dragón de la leyenda de Sant Jordi ya no es lo que era. Ahora devora libros, en vez de personas, y como consecuencia de su nueva pasión alimentaria, ojo, del intelecto y el espíritu, no es que coma papel, se ha convertido en un dragón mejor, por mucho que le fastidie a María Pombo. De su boca no salen llamas sino amor en forma de rosas rojas. La ilustradora Cristina Daura es la autora de las dos imágenes inspiradas en la iconografía de la 'renaixença' y, quizá, en la patafísica novela de Víctor Nubla 'Metal·lúrgia' que constituyen la campaña gráfica de la Generalitat para Sant Jordi, con el lema común 'Sant Jordi ens fa millors'.

La 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández, y la directora general de Difusió, Bet Valls, presentaron este miércoles los actos previstos por la Generalitat para la Diada de Sant Jordi, así como la imagen de la campaña.

Sin 'Veus de Sant Jordi'

La novedad del año pasado, 'Les veus de Sant Jordi', unos videopódcasts retransmitidos en directo desde el Saló Sant Jordi, cuyo plato fuerte fue el diálogo entre el president Salvador Illa y el escritor Javier Cercas, no tiene continuidad.

El Govern celebrará la Diada de Sant Jordi con una declaración institucional de Illa, a la que seguirán una misa presidida por el abad de la Abadía de Montserrat, P. Manel Gasch i Hurios, y cooficiada por el prior de la capilla de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Josep Maria Turull, y la 'xocolatada' en el Pati dels Tarongers, que el año pasado no pudo recuperarse a causa del luto institucional por la muerte del papa Francisco.

El Palau de la Generalitat vivirá una jornada de puertas abiertas, al igual que casi una decena de museos de la Generalitat, como el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Museu d’Història de Catalunya o el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Durante la semana de la Diada de Sant Jordi se inaugurarán las exposiciones literarias 'Flors i viatges. La guerra i les dones de Mercè Rodoreda', de cabosanroque, en el Espai d'Art i Creació Can Manyé, Alella, y 'L’escriptura en el relat artístic', comisariada por Mercè Alsina en el Espai d’Art i Creació Contemporanis de Martorell.

En las bibliotecas públicas de Catalunya se repartirán 200.000 puntos de libro en los que los Premis Nacionals de Cultura Dagoll Dagom, Tarta Relena, Mari Chordà, Marcos Morau y los Castellers de Vilafranca explican qué es la cultura para ellos. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) bautizará un tren con el nombre Clementina Arderiu, poeta de cuya muerte se celebra el cincuentenario.

Las delegaciones del Govern en Catalunya, Madrid y el extranjero ofrecerán cientos de actividades. Destaca una: la presentación de 'Salvaje Linde', la primera antología poética de Mercè Rodoreda en castellano, cincuenta poemas procedentes de 'Agonia de la llum', en edición bilingüe. Editada Godall y traduce Nicolau Dols.

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El 14 de abril el Govern aprobarà el decreto de las Creus de Sant Jordi 2026 y se anunciarán los nombres de las diez mujeres, diez hombres y diez entidades galardonas. El acto de entrega de las distinciones tendrá lugar el 21 de abril en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).