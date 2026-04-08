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Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en Lisboa y próxima llegada al Palau Sant Jordi de Barcelona
EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
A pocos días de la llegada de Rosalía a Barcelona
Recordamos los días de actuación. Léalos en este artículo publicado en marzo.
Rosalía, su último plan con Loli Bahía y Dabiz Muñoz
Antes de despedirse definitivamente de la capital tras su último concierto en Madrid, Rosalía se dio un homenaje en el restaurante del popular chef Dabiz Muñoz. Acompañada por la modelo francesa Loli Bahia, la atista llegaba de lo más sonriente y sin rastro de cansancio al local tras más de dos horas dándolo todo en su última noche en el Movistar Arena. "Estoy muy bien, muy contenta con el resultado, y ahora a descansar un poquito" confesaba pletórica.
El detalle con el que Rosalía homenajea Montserrat
Rosalía tuvo un detalle con Montserrat en el primero de los cuatro conciertos del 'Lux Tour' que ha hecho en Madrid. Durante la actuación de 'Can’t Take My Eyes Off You', la artista suele aparecer detrás de un cuadro simulando ser la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En la capital, la cantante de Sant Esteve Sesrovires sorprendió al público cambiando la escenografía para incluir elementos visuales que evocaban claramente Montserrat, haciendo un guiño a su conexión personal con el monasterio y la cultura catalana.
Rosalía, nominada para los premios de la Academia de la Música
Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente son, con ocho nominaciones, los principales candidatos de los III Premios de la Academia de la Música de España, en los que también podrían repetirse a menudo los nombres de Valeria Castro, Amaral y Rusowsky. En un presentación celebrada en Madrid este martes se han dado a conocer las nominaciones en 43 categorías, seleccionadas a partir de 4.400 propuestas por los comités formados por profesionales del sector para elegir lo mejor en todos los estilos, del jazz al pop, pasando por el flamenco.
Como cabía esperar, Rosalía será una de las principales candidatas: está nominada a artista del año, mejor álbum y álbum pop por 'Lux', canción (por 'La perla'), compositor/a del año y videoclip (por 'Berghain').
Los fans de Rosalía hacen lo imposible por asistir a sus conciertos
¿Semana Santa en Andalucía o concierto de Rosalía en Madrid? No hubo dilema más complicado. Aquí hablan algunos fans que asistieron a los primeros conciertos de la gira en España.
Rosalía, entre las monas de Pascua más vendidas este año
Las monas de Pascua con detalles de Rosalía, Las Guerreras K-Pop y la serie 'Stranger Things' son las que más éxito han tenido en las pastelerías catalanas para este Lunes de Pascua, según han informado desde el Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Conciertos en Lisboa
Rosalía actuará este miércoles y jueves (8 y 9 de abril), con su gira 'Lux Tour', en el MEO Arena de Lisboa. Escapada al concierto de Rosalía en Lisboa: dónde dormir y comer.
Estrella Morente y Javier Conde, reaparición conjunta en Sevilla y guiño a su polémica con Rosalía
Estrella Morente y Javier Conde han reaparecido juntos en la Real Maestranza de Sevilla tras meses sin dejarse ver en público, acaparando todas las miradas en la corrida del Domingo de Resurrección. La cantaora y el que fuera torero, que siempre han despertado interés por su relación y su discreto perfil mediático, eligieron una de las citas taurinas más importantes del calendario para disfrutar de la tarde y demostrar su buena sintonía. A su llegada a la plaza, Estrella se mostró cercana y relajada con el equipo de Europa Press. Cuando los reporteros le preguntaron si había superado y olvidado sus problemas con Rosalía, la artista respondió con una amplia sonrisa y un rotundo "¡Claro!", dejando claro que prefiere mirar hacia adelante y zanjar cualquier polémica pasada. La artista fue muy criticada cuando, durante una actuación, improvisó unos versos en una canción de la catalana que muchos interpretaron como un ataque. Aquello desató un fuerte debate en redes y en los medios sobre su gesto, situándola en el centro de la controversia durante varios días.Con e sa breve pero significativa contestación, la cantaora evidenció que no quiere alimentar más controversias y que atraviesa un momento sereno en lo personal y lo profesional.
La emoción de Donatella Versace
La diseñadora italiana Donatella Versace celebra en su perfil de Instagram que Rosalía interprete 'La Combi Versace' en el 'Lux Tour'. "¡Estoy enamorada! Me alegra mucho ver tantos videos de 'La Combi Versace' de tu gira. ¡Tienes muchísimo talento!", ha compartido.
Carlos Jean alaba el 'Lux Tour'
El DJ y productor Carlos Jean, que fue a ver a Rosalía en su último concierto en Madrid, ha alabado a la artista en su perfil de X. "En 2022 puse aquí que Rosalia era la artista más importante que había dado este país. Hoy subo la apuesta", ha compartido. "El sábado en el Movistar Arena. Tres primeras canciones. Plantada. Sin moverse. Y la platea en algunos momentos de absoluta hipnosis, prácticamente sin móviles en 2026 (Nunca he visto algo así). No porque nadie grabara. Porque la música te paraliza físicamente", ha añadido. "Yo lloré muchas veces. No es la mejor de España. Es de lo mejor que hay en el mundo", ha concluido el músico.
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