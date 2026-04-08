Fira Trapezi celebra el 30 años con 60 compañías y 80 funciones

La Fira Trapezi de Reus (Tarragona) celebrará su trigésima edición del 13 al 17 de mayo con una programación de circo para todos los públicos que incluirá más de 80 funciones, 10 presentaciones y la presencia de 60 compañías, según ha desvelado la organización este miércoles en una rueda de prensa en Barcelona. La muestra contará con espectáculos de sala y de calle, 'site specific', circo con carpa y formatos de cabaré, con propuestas de diferentes formatos en calles, plazas y teatros.

Como cabezas de cartel destacan las compañías internacionales Collectif Malunés (Bélgica) con 'Ki No Nagare', Cie Jessica Arpin (Suiza) con Siku, La Triochka con 'Topdown' o Compagnie Gaïus (Francia) con 'Pan!'. Y por parte nacional destacan Cia Manolo Alcántara, Edu Manazas, La Troupe Malabó, EIA, PSIRC, Hotel Iocandi o Toti Toronell.

El Trapezi presentará también las primeras creaciones en solitario de Àlex Duran, Juan Carlos Panduro o Luichi Leal.

Los espectáculos de circo contemoráneo abordan temáticas sociales relevantes como la maternidad, la igualdad de género u otras cuestiones vinculadas a la realidad actual, en línea con el compromiso del festival con el pensamiento crítico y la transformación social.

No solo exhibición

"Trapezi es mucho más que un festival: es un espacio de encuentro y de construcción de futuro para el circo. Después de cuatro años de dirección, vemos cómo el proyecto ha crecido, se ha abierto a Europa y ha consolidado un ecosistema profesional donde artistas, programadores e instituciones trabajan conjuntamente", han explicado las codirectoras del evento, Alba Sarraute y Cristina Cazorla.

Más allá de la programación artística, la feria contará con Trapezi Pro Catalan Arts, un punto de encuentro para profesionales del sector, que, los días 13, 14 y 15 de mayo, ofrecerá actividades de pensamiento, presentaciones y trabajo en red.

La dirección del festival ha destacado la evolución de Trapezi hacia "un modelo más expansivo e internacional, con una creciente presencia de profesionales de toda Europa y una clara apuesta por el fortalecimiento del sector".