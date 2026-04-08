El Festival de Jazz de Barcelona incorpora nombres a su cartel: Van Morrison, Branford Marsalis o Maria Schneider

El festival de Jazz de Barcelona está a punto de arrancar y lo hace con de manera especial, ya que celebrará los 60 años de la muestra musical, con una edición que se alargará durante un trienio, hasta el 2028. Este miércoles el certament ha anunciado nuevas incorporaciones de impacto internacional, entre las que se incluye el cantante irlandés Van Morrison, además de tres nombres estadounidenses con pedigrí: el saxofonista Branford Marsalis, la cantante ganadora de cinco Grammys Dianne Reeves y el pianista Sullivan Fortner.

Entre las propuestas de esta edición se encuentra, por un lado, el espectáculo de Michel Camilo junto al contrabajista Ricky Rodríguez y el batería Antonio Sánchez. Camilo no actuaba en un trío desde hace años y ahora se une en este formato para el festival. Por otro lado, Maria Schneider vuelve con la Clasijazz Big Band, para interpretar “una de sus piezas más difíciles”, tal como asegura Joan Anton Cararach, director artístico del certamen.

Además, Brandford Marsalis participará hasta en dos ocasiones en el ciclo musical. Este año rendirá homenaje a John Coltrane junto a Dianne Reeves el día 3 de noviembre, mientras que en 2027 actuará en solitario.

El ‘Retrat d’artista’ de la edición

La conmemoración del 60 aniversario coincide con la celebración de los 20 años de la Sant Andreu Jazz Band, que será la protagonista del ciclo ‘Retrat d’artista’ de esta edición a través de cuatro propuestas diferentes. Asimismo, el Festival de Jazz de Barcelona otorgará la Medalla de Oro a la banda en reconocimiento su trayectoria, siendo así la primera vez que la muestra dedica este galardón a un colectivo.

Destaca también un concierto que se hará en el Palau de la Música Catalana el próximo 23 de diciembre: ’20 anys, 20 big bands’. El recital hará un repaso histórico de las grandes formaciones orquestales de jazz. Además, Joan Chamorro, director del colectivo musical, apuesta por el formato pequeño con un concierto de la mano de nuevos talentos con la participación de Lola Peñarada, Clàudia Rostay y Pau Garcia, de quien asegura que ha tenido una “evolución increíble”.

La banda también ofrecerá dos conciertos en la barcelonesa sala La Paloma. En primer lugar, bajo el nombre ‘Sant Andreu Jazz Band All-Stars’ se rendirá homenaje a dos estrellas de la canción: Frank Sinatra y Louis Amstrong. Asimismo, el colectivo musical volverá a sus orígenes con una ‘Dixie Band’, que además contará con la participación de talento joven.

Una cita en abril

La muestra musical celebrará el Día Internacional del Jazz, el próximo 26 de abril, con una programación variada y gratuita. Los conciertos se harán en el Passeig de Gràcia, que se convertirá en “el club de jazz más bonito del mundo”, tal como lo describe el director Cararach. El acontecimiento contará con la participación de bandas como Sunset Rythm Kings, un sexteto vinculado con la música de Nueva Orleans, o el dueto Quiet Colors, que tendrá la colaboración de la vocalista Thana Alexa y el percusionista Alex Tobias. Para abrir la tarde, también actuará Glenda del E, pianista de Alejandro Sanz hasta hace poco.

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La unión entre jazz y flamenco

La serie flamenca ‘De Cajón!’, una de las patas del festival, realizará dos encuentros musicales. En otoño, se celebrará el 30 aniversario del disco ‘Omega’, de Enrique Morente, por lo que la propuesta del ciclo contará con la participación de Kiki Morente y Lagartija Nick, así como el bailaor Israel Galván. Por otro lado, a finales de año se organizará el concierto ‘Así Canta Jerez en Navidad’, que se llevará a cabo en el Palau de la Música Catalana por cuarta vez.