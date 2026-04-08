Literatura
La Feria del Libro de Madrid presenta el cartel de su 85ª edición, una escena coral que celebra el humor y la lectura
La imagen, obra de Miguel Pang, reúne a múltiples figuras lectoras en torno a un pino y conecta con el eje temático de este año, centrado en el humor
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La Feria del Libro de Madrid ha presentado este miércoles el cartel de su 85ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, en un acto en el Instituto Cervantes con la participación de Eva Orúe, directora de la Feria, y Miguel Pang, autor de la obra.
La imagen de la FLMadrid26, ideada por Pang, se articula como una escena coral que reúne a múltiples figuras lectoras y remite al eje temático de esta edición, el humor. Según ha explicado el autor, el proceso creativo partió de la aparición recurrente de estas figuras durante el desarrollo del trabajo, que fue plasmando en varios cuadernos de campo.
"Me di cuenta de que aparecían página tras página lectoras y lectores en posiciones raras", ha afirmado, antes de añadir que eso le llevó a agruparlas "como si se tratara de un slapstick sin sentido", en torno a una figura arbórea central.
En el cartel aparece un pino y, a su alrededor, se reúnen una amplia variedad de personajes leyendo en posturas irreales y absurdas, que generan una escena en movimiento. El resultado es una composición que, en palabras del autor, aspira a "despertar alguna sonrisa y aportar alegría a esta feria bonita e imprescindible".
Durante la presentación, Eva Orúe ha subrayado el encaje de la propuesta con el planteamiento de esta edición y ha señalado que ""os libros ayudan a estructurar el pensamiento crítico" y el humor a forjar "la coraza con la que se vive día a día". "El cartel es puro humor y amor por los libros y por El Retiro. O sea, puro humor y amor por la Feria", ha indicado.
El cartel, en versión accesible para personas ciegas
Como en años anteriores, el acto ha contado con la participación de Carmen Bayarri, directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, quien ha presentado la adaptación del cartel a una versión táctil accesible para personas ciegas.
Bayarri ha destacado la importancia de que la Feria permita la presencia de "otra forma de leer", en alusión al braille, que utilizan las personas ciegas para acceder a la cultura, la lectura y el conocimiento. También ha subrayado cómo la literatura y la cultura han vinculado a las personas ciegas con el humor y con la necesidad de enfocar la vida de forma divertida y normalizada.
Además, el cartel de esta edición será la imagen del cupón de la ONCE que se sorteará el sábado 13 de junio, penúltimo día de la FLMadrid26, lo que contribuirá a ampliar su difusión, con 5,5 millones de cupones distribuidos por todo el país.
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