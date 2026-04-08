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La Casa Taller Corberó albergará un 'hub' cultural: "Queremos recuperar el CAIAC y activarlo a nivel artístico"

El estudio de arquitectura Mesura y la galería de arte Vasto Gallery reactivarán el legado creativo del arquitecto catalán en Esplugues de Llobregat con un espacio de encuentro para artistas

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El exterior de la Casa Taller Corberó en Esplugues de Llobregat

El exterior de la Casa Taller Corberó en Esplugues de Llobregat / JORDI COTRINA

Alba Giraldo

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Barcelona
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La icónica Casa Taller Corberó, situada en Esplugues de Llobregat, se convertirá en un 'hub' cultural en manos del estudio de arquitectura Mesura y la galería de arte Vasto Gallery, según ha podido saber este diario. El objetivo de las dos compañías es recuperar su esencia original y reactivarla como un espacio vivo de encuentro entre profesionales y producción artística.

El proyecto mira hacia los orígenes del espacio, que se remontan a 1968, cuando el arquitecto catalán adquirió la vivienda, entonces con el nombre de masía Can Cargol, y vivió uno de sus momentos clave en 1972 con la creación del Centro de Artes e Intervenciones Artísticas Xavier Corberó (CAIAC). Ese espacio, que dotaba de becas a jóvenes creadores, reunió a artistas, artesanos y creadores en un ambiente de encuentro, reflexión y creación contemporánea. "Queremos recuperar el CAIAC y queremos activarlo a nivel cultural y artístico", explica Jordi Espinet, uno de los fundadores de Mesura, a este diario. “Queremos investigar qué pasó allí, qué hacía tan especial este sitio, y reconstruir ese ecosistema creativo”, añade Espinet.

Un agente cultural

Los socios de Mesura descubrieron la Casa Taller Corberó hace tres años, cuando buscaban un espacio que pudiera acoger las nuevas oficinas de la empresa, y decidieron rescatar no solo el edificio, sino también el legado creativo de Corberó. Aunque la adquisición no respondía en un primer momento a un proyecto cultural, los arquitectos vieron que el espacio era demasiado importante en el patrimonio histórico. “En aquel momento estábamos explorando la posibilidad de nuevas oficinas para que la empresa siguiera creciendo, pero entendimos que este lugar no podía transformarse en eso. Su identidad marcaba otra dirección”, explica Jaime Font, CEO de Mesura.

El Espai Corberó en Esplugues de Llobregat

El Espai Corberó en Esplugues de Llobregat / JORDI OTIX / EPC

Desde Mesura buscan ahora "escribir un capítulo nuevo" a la historia, pero siendo fieles, principalmente, al origen del proyecto que ya impulsó Corberó hace más de medio siglo: "Crear una comunidad creativa y que sea un lugar que pueda albergar a los artistas de alguna manera. Que sea un agente cultural". "Poca gente conoce realmente lo que hizo Corberó en Esplugues. Se conoce la parte colindante, que es la Casa dels Cecs, pero la Casa Taller forma parte de una joya arquitectónica oculta", señal, por su parte, a Espinet. “No queremos dejarlo en una vitrina como patrimonio para mirar, sino todo lo contrario: cómo habitamos la obra y cómo le creamos vida”, añade el arquitecto.

Adaptar el legado

La iniciativa nace también desde un sentimiento de responsabilidad urbana. “Vemos desastres en las ciudades y nos preguntamos cómo puede haber pasado. Nosotros nos sentimos con una responsabilidad de cuidar nuestra ciudad y una joya como esta era fácil que se perdiera”, apunta Carlos Dimas, CEO de Mesura.

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El futuro 'hub' cultural buscará, además, reinterpretar la filosofía del propio Corberó, quien definía el espacio como “a place to live, a place to work” (un lugar para vivir, un lugar para trabajar), borrando las fronteras entre vida, trabajo y creación. “Queremos continuar ese legado, adaptándolo a otros tiempos”, señala Espinet. Y para Mesura, esta "aventura incierta, pero entusiasmante" también está siendo una experiencia de aprendizaje: "Los arquitectos partimos de la razón para transformar ideas, pero Corberó partía de la poesía. Estamos teniendo la oportunidad de tocar y aprender de una obra maestra internacional".

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