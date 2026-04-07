Rosalía, su último plan con Loli Bahía y Dabiz Muñoz antes de abandonar España

Después de cuatro noches inolvidables en el Movistar Arena de Madrid, Rosalía ha abandonado nuestro país para poner rumbo a Lisboa, donde ofrecerá dos conciertos el 8 y 9 de abril en el MEO Arena dentro de su gira 'LUX TOUR 2026' antes de regresar a España para reencontrarse con sus fans en 'casa' con cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Pero antes de despedirse definitivamente de la capital tras una semana en la que ha compaginado trabajo y placer y se ha dejado ver disfrutando de la gastronomía libanesa o dando un relajado paseo con su perro por la Casa de Campo de la mano de su íntima amiga Loli Bahía, la cantante de 'La perla' se ha dado un homenaje en el restaurante del popular chef Dabiz Muñoz.

Acompañada por la modelo francesa -de la que se ha convertido en inseparable y está acompañándola durante toda su gira por Europa, aunque entró al local minutos después de la artista-, Rosalía llegaba de lo más sonriente y sin rastro de cansancio al local tras más de dos horas dándolo todo en su última noche en el Movistar Arena. "Estoy muy bien, muy contenta con el resultado, y ahora a descansar un poquito" confesaba pletórica.

Como no podía ser de otra manera, Europa Press le ha preguntado por su comentadísimo confesionario con Aitana, en el que la cantante de 'Superestrella' se sinceró como nunca sobre la razón de su ruptura con Sebastián Yatra, que no es otra que la 'dificultad' del colombiano de ser fiel durante más de un año. "Una maravilla" ha asegurado entre risas, confirmando que fue una "fantasía" no solo para sus fans sino también para ella.

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En el interior del restaurante, con su delantal de chef puesto y pendiente de que a Rosalía y sus invitados -entre las que se encontraban además de Loli Bahía su hermana Pilar Vila-, el marido de Cristina Pedroche, que ha optado por 'esconderse' de las cámaras para no distraerse de su misión de que la artista saliese encantada con sus vanguardistas propuestas gastronómicas.