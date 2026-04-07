Morante y el rey Juan Carlos, unidos por el Baratillo: esta es la intrahistoria del reencuentro en la Maestranza

El sentimiento baratillero de Morante de la Puebla con la corporación del Arenal viene desde principios de siglo y forma parte de ese vínculo tan especial que guardan la Semana Santa, los toros y la Maestranza. La singular coincidencia del diestro cigarrero con el rey Juan Carlos I guarda una gran intrahistoria que ha pasado por alto fruto de la apoteósica reaparición. Un grandioso ramillete de verónicas que levantó a los aficionados de los tendidos al cuarto de la tarde y una gran faena con la mano diestra llevó al éxtasis al público sevillano este Domingo de Resurrección.

Al término del festejo, el de la Puebla, junto a Roca Rey y David de Miranda acompañados de sus cuadrillas, saludó al rey don Juan Carlos en los salones de la Maestranza al término del festejo. Una estampa única de otros tiempos que refleja la emotividad de la imagen que ilustra esta noticia.

El rey Juan Carlos I, Hermano Mayor Honorario del Baratillo

Ambos protagonistas guardan una relación especial: el sentimiento por la Virgen de la Piedad. Corría el año 2000, cuando la Junta de gobierno de la corporación, con Moeckel como Hermano Mayor (1999-2002) y medalla de oro de la Hermandad, acordó elevar al rey Juan Carlos I la petición para nombrarlo hermano mayor honorario del Baratillo. Cabe recordar que este tipo de distinciones no se conceden unilateralmente sino que deben ser aceptadas formalmente por la persona propuesta. En este caso, la Casa Real respondió afirmativamente mediante una carta que el propio Moeckel define como “muy bonita”, aceptando el nombramiento y tal distinción que llena el orgullo a todos los baratilleros.

Morante es hermano del Baratillo desde el año 2001 y ha salido en numerosas ocasiones de nazareno en la cofradía del Arenal al igual que otros toreros como El Cid o El Litri. Este último Miércoles Santo no pudo hacerlo, tras encontrarse en Salamanca tentando novillos en la ganadería de Garcigrande de cara a su preparación para el Domingo de Resurrección. En cambio, su hijo, Morante JR, si salió con la corporación siguiendo esa tradición familiar con la hermandad. Ese detalle refleja la conexión profunda del genio de la Puebla con una corporación en la que, además, el mundo del toro siempre ha tenido un peso especial.

Joaquín Moeckel hace de "mozo de espadas" vistiendo a Morante de la Puebla de nazareno. / Cedida

Una estampa histórica de dos baratilleros

A partir de ahí, la historia adquiere un simbolismo especial. El rey Juan Carlos fue nombrado Hermano Mayor honorario del Baratillo en el año 2000 y Morante se hizo hermano de la hermandad en el 2001. Dos momentos que se entienden mejor en este pasado Domingo de Resurrección cuando ambos se reencontraron en los salones de la Maestranza. Un enclave histórico que también guarda una gran relación con la propia hermandad del Baratillo, ya que hay un hermanamiento entre ambas instituciones y también se forman los tramos de nazarenos cada Miércoles Santo en los alrededores de la plaza.

Además, la Virgen de la Piedad ha sido la única en salir por la Puerta del Príncipe. Esta estampa histórica ocurrió en septiembre de 2024 memorando las salidas a hombros que tantos toreros han cruzado esa puerta a la gloria.

La Virgen de la Piedad sale por la Puerta del Príncipe en su coronación canónica en 2024 / El Correo (Cedida)

Una coincidencia muy emotiva que mezcla la fe por la hermandad del Baratillo junto a la tradición taurina en la Maestranza. Porque para Moeckel "la ilusión es la impulsora del hacer", y el coso del Baratillo, como popularmente se le conoce a la plaza, es una devoción de fe para todos los toreros.