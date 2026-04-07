Karin Bergmann, primera mujer al frente del Festival de Salzburgo

La gestora teatral Karin Bergmann (Recklinghausen, Alemania, 1953) será la primera mujer en asumir la dirección artística del prestigioso Festival de Salzburgo en sus 106 años de historia, según ha anunciado este martes la organización del certamen. Bergmann asume el cargo de forma interina en sustitución del pianista Markus Hinterhäuser, que lo abandonó el pasado día 26 de muto acuerdo con el festival tras un conflicto con el patronato rector. El nombramiento se produce en un contexto de reorganización del festival que comenzó cuando Hinterhäuser hizo público que Karin Bergmann era su preferida para dirigir la sección de teatro del evento, un cargo que él ocupaba desde 2024 de forma interina, junto a la dirección general, y para el que había abierto un proceso de selección.

El Patronato se sintió puenteado por esas declaraciones en apoyo a Bergmann, que ni si quiera se había postulado para el puesto. Hinterhäuser, de 67 años, fue acusado de quiebra de confianza, según la radiotelevisión pública de Austria ORF, y acabó abandonando el puesto a menos de cuatro meses de la inauguración que celebrará su edición 106 entre el 17 de julio y el 30 de agosto.

Bergmann ejercerá el cargo "hasta que se nombre a un nuevo director artístico, previsto para otoño de 2027", según informa la ORF.

"Acepto este cargo con gran respeto por sus responsabilidades y con gran aprecio por los logros artísticos de Markus Hinterhäuser", ha dicho Bergmann, que fue entre 2014 y 2019 directora del Burgtheater de Viena, uno de los más prestigiosos en idioma alemán. La nueva directora aseguró que aportaría su propio estilo al Festival, caracterizado por "el cuidado, la fiabilidad y una cultura de dignidad, respeto y confianza".