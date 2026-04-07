Joan Arqué: "La Mostra d'Igualada debe contribuir a exportar e internacionalizar la autoría catalana"

¿Cuál es su principal objetivo al frente de la Mostra d'Igualada?

Primero, potenciar el talento emergente y propuestas arriesgadas, pero también tener en cuenta a artistas ya consolidados. Debe haber un equilibrio. Segundo, apostar por la dramaturgia catalana, no solo por espectáculos de gesto, danza y circo. Hay que contribuir a exportar e internacionalizar la autoría catalana. Y en tercer lugar, hacer crecer la Mostra de manera sostenible para seguir avanzando e ir a más.

¿En qué sentido?

Recibimos 1.000 propuestas cada año y programamos 39. Hay mucha actividad y creatividad en el teatro familiar un sector con compañías de toda la vida en el que también quieren entrar nuevos creadores. Queremos que los espectáculos que se vean en la Mostra tengan una vida larga y sean sostenibles. Hemos de ayudar a que las compañías crezcan y puedan salir fuera de Catalunya.

¿Y cómo se logra?

Proporcionando más servicios a las compañías que vienen y con una mayor inversión para desarrollar la internacionalización. Este año habrá muchos debates en la Llotja. Una cosa que debemos hacer es incentivar sinergias, animar y dinamizar el sector.

¿Cuál será el cambio más grande que veremos este año?

Una apuesta por la contemporaneidad. No es algo que me invente yo. Es un camino ya iniciado por Ramon Giné, el anterior director de la Mostra d'Igualada. Hay voluntad de representar a todas las vertientes artísticas y para ir más allá del mercantilismo del mercado debatiremos sobre el mismo.

Hablemos de las nuevas generaciones. ¿Qué le sorprende más?

Su enorme preparación. Es gente superpreparada, con más conocimientos que nosotros a su edad, más hibridados también. Y ojo con las creadoras. Las hay superpotentes, descaradas y rebeldes. Y eso está muy bien. Por desgracia hay mucha precariedad en nuestro sector.

El tapón generacional existe.

Es el debate eterno de 'siempre están los mismos' y no les falta razón. Yo también pensaba igual cuando era como ellos. Hay que dar espacio a las nuevas generaciones, pero los programadores buscan seguridad, asegurar la taquilla. Y al público le gusta ver a caras conocidas.

Entonces, ¿qué propone?

Abrir el abanico y disfrutar de la riqueza de tener una programación variada y no siempre lo mismo. Pero para ello debe existir el diálogo entre políticos, programadores, exhibidores, actores... Si desde el Ayuntamiento se piden explicaciones cuando una sala municipal no llena preocupados porque eso son votos tenemos un problema.

¿Es posible cambiar la dinámica?

Hay que analizar bien las causas cuando algo no funciona pero no podemos ser cortoplacistas. Cualquier cosa nueva que programes siempre implica un cierto riesgo por eso las nuevas creaciones salen con cuentagotas.

¿Destacaría algo de la programación?

Todo. Los 39 espectáculos de la Mostra d'Igualada han sido elegidos entre un millar: todos valen la pena. el público puede escoger aquello que más le atrae o que tiene el lenguaje escénico que más le apetezca ver. Particularmente, me gustaría que la gente se atreviera a ver aquello que no saben qué es porque todas las propuestas tiene calidad y aportan algo.

Ha dirigido espectáculos singulares como las adaptaciones de 'Tirant lo blanc' o de 'Canto jo i la muntanya balla', pero también ha hecho clown y trabajado con el colectivo Cultura y Conflicte. ¿Qué será lo próximo?

Un nuevo espectáculo que presentaremos en el CCCB durante el Grec, 'No miris'. Es un trabajo de Cultura y Conflicte que profundiza en las zonas grises del alma, aquellas cosas que no son no blancas ni negras. Contará con intérpretes como Marta Marco y Gemma Martínez, entre otros.