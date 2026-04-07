Última hora de los conciertos de Rosalía, hoy en directo: setlist de 'Lux', fechas y horarios

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Conciertos en Lisboa Rosalía actuará este miércoles y jueves (8 y 9 de abril), con su gira 'Lux Tour', en el MEO Arena de Lisboa. Escapada al concierto de Rosalía en Lisboa: dónde dormir y comer.

Estrella Morente y Javier Conde, reaparición conjunta en Sevilla y guiño a su polémica con Rosalía Estrella Morente y Javier Conde han reaparecido juntos en la Real Maestranza de Sevilla tras meses sin dejarse ver en público, acaparando todas las miradas en la corrida del Domingo de Resurrección. La cantaora y el que fuera torero, que siempre han despertado interés por su relación y su discreto perfil mediático, eligieron una de las citas taurinas más importantes del calendario para disfrutar de la tarde y demostrar su buena sintonía. A su llegada a la plaza, Estrella se mostró cercana y relajada con el equipo de Europa Press. Cuando los reporteros le preguntaron si había superado y olvidado sus problemas con Rosalía, la artista respondió con una amplia sonrisa y un rotundo "¡Claro!", dejando claro que prefiere mirar hacia adelante y zanjar cualquier polémica pasada. La artista fue muy criticada cuando, durante una actuación, improvisó unos versos en una canción de la catalana que muchos interpretaron como un ataque. Aquello desató un fuerte debate en redes y en los medios sobre su gesto, situándola en el centro de la controversia durante varios días.Con e sa breve pero significativa contestación, la cantaora evidenció que no quiere alimentar más controversias y que atraviesa un momento sereno en lo personal y lo profesional.

La emoción de Donatella Versace La diseñadora italiana Donatella Versace celebra en su perfil de Instagram que Rosalía interprete 'La Combi Versace' en el 'Lux Tour'. "¡Estoy enamorada! Me alegra mucho ver tantos videos de 'La Combi Versace' de tu gira. ¡Tienes muchísimo talento!", ha compartido.

Carlos Jean alaba el 'Lux Tour' El DJ y productor Carlos Jean, que fue a ver a Rosalía en su último concierto en Madrid, ha alabado a la artista en su perfil de X. "En 2022 puse aquí que Rosalia era la artista más importante que había dado este país. Hoy subo la apuesta", ha compartido. "El sábado en el Movistar Arena. Tres primeras canciones. Plantada. Sin moverse. Y la platea en algunos momentos de absoluta hipnosis, prácticamente sin móviles en 2026 (Nunca he visto algo así). No porque nadie grabara. Porque la música te paraliza físicamente", ha añadido. "Yo lloré muchas veces. No es la mejor de España. Es de lo mejor que hay en el mundo", ha concluido el músico.

Rosalía y Loli Bahia, en Lisboa Rosalía y su pareja, Loli Bahia, han sido vistas este lunes paseando de la mano por las calles de Lisboa, donde la cantante dará sus próximos conciertos del 'Lux Tour'.

Las emotivas palabras de la madre de Rosalía "Cuatro conciertos en una semana en Madrid, después de un Zúrich y un casi Milán. Cuánto te queremos y cuánto necesitamos lo que nos ofreces generosamente con tanto amor y manteniéndote fiel a tu libertad y a ti misma". Estas han sido las emotivas palabras de la madre de Rosalía, Pilar Tobella, tras los primeros conciertos de la gira.

El primer encuentro de Rosalía y Paco León El actor y director Paco León asistió este fin de semana al último concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid y ahora ha compartido en sus redes sociales cómo vivió la experiencia del 'Lux Tour', con fotos y vídeos del concierto, y ha recordado el día que conoció a la artista, hace ya seis años y medio. Tras asistir al microteatro, el actor ha explicado que le preguntó a Rosalía "si no estaba aturdida por el éxito". "Ella sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No, Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un 'show' grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un Grammy'", respondió la artista. Así fue el primer encuentro entre el actor y la cantante.

Lucas Font Próxima estación: Lisboa Para los que vayan a alguno de los dos conciertos de Rosalía de la gira 'Lux Tour' en Lisboa, el 8 y el 9 de abril, el premio es doble. No solo podrán disfrutar de una de las mejores artistas internacionales del momento sino que además podrán hacerlo en una de las ciudades con más encanto de Europa. Aquí, algunas recomendaciones para disfrutal de la capital portuguesa: Escapada al concierto de Rosalía en Lisboa: dónde dormir y comer.