Gira mundial
El detalle con el que Rosalía homenajea Montserrat en el 'Lux Tour'
La montaña aparece en la escenografía de una de las actuaciones de la cantante en el ‘Lux Tour’
Alba Díaz
Rosalía tuvo un detalle con Montserrat en el primero de los cuatro conciertos del 'Lux Tour' que ha hecho en Madrid. Durante la actuación de 'Can’t Take My Eyes Off You', la artista suele aparecer detrás de un cuadro simulando ser la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En la capital, la cantante de Sant Esteve Sesrovires sorprendió al público cambiando la escenografía para incluir elementos visuales que evocaban claramente Montserrat, haciendo un guiño a su conexión personal con el monasterio y la cultura catalana.
Este gesto no es casual: Rosalía mantiene una estrecha vinculación con Montserrat en su último trabajo. Antes del lanzamiento de 'Lux', la Abadía de Montserrat compartió un vídeo en el que se veía a la artista, con lágrimas en los ojos, escuchando a la Escolanía de Montserrat interpretar el Virolai, el himno dedicado a la Virgen. Precisamente, la coral infantil aparece en siete temas -entre ellos 'Divinize' y 'Magnolias'- de este cuarto álbum de la cantante de Sant Esteve Sesrovires.
Queda ahora por ver si Rosalía mantendrá esta escenografía en los conciertos que ofrecerá en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, los próximos 13, 15, 17 y 18 de abril.
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