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Programación multidisciplinaria

Creada una comisión interadministrativa para el desarrollo de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura

Imagen de la escalera interior del edificio de Can Negre, obra del arquitecto catalán Josep Maria Jujol

Imagen de la escalera interior del edificio de Can Negre, obra del arquitecto catalán Josep Maria Jujol / Jordi Cotrina

EFE

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Barcelona
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La administración del Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mies van der Rohe suscribirán un convenio para crear una Comisión Interadministrativa para desarrollar los planes y programas relacionados con Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura. El Govern ha aprobado este martes la suscripción de un convenio para la creación de esta comisión respecto a un acontecimiento de "interés público excepcional".

A lo largo de este año, está previsto que se despliegue una programación multidisciplinaria de 1.500 actividades dirigidas a toda la ciudadanía y repartidas por los diez distritos de Barcelona y también por el resto de Cataluña.

El objetivo es "divulgar los valores y la capacidad transformadora de la arquitectura, promover el patrimonio histórico y contemporáneo de la ciudad y el potencial de la arquitectura catalana". La Capitalidad Mundial de la Arquitectura es un reconocimiento impulsado por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), aparejado con el hecho de hospedar el Congreso Mundial de Arquitectos 2026.

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El Congreso se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio, mientras que los actos de la Capitalidad empezaron el pasado día 12 de febrero y se prolongarán hasta el 13 de diciembre.

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