Creada una comisión interadministrativa para el desarrollo de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura

La administración del Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mies van der Rohe suscribirán un convenio para crear una Comisión Interadministrativa para desarrollar los planes y programas relacionados con Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura. El Govern ha aprobado este martes la suscripción de un convenio para la creación de esta comisión respecto a un acontecimiento de "interés público excepcional".

A lo largo de este año, está previsto que se despliegue una programación multidisciplinaria de 1.500 actividades dirigidas a toda la ciudadanía y repartidas por los diez distritos de Barcelona y también por el resto de Cataluña.

El objetivo es "divulgar los valores y la capacidad transformadora de la arquitectura, promover el patrimonio histórico y contemporáneo de la ciudad y el potencial de la arquitectura catalana". La Capitalidad Mundial de la Arquitectura es un reconocimiento impulsado por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), aparejado con el hecho de hospedar el Congreso Mundial de Arquitectos 2026.

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El Congreso se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio, mientras que los actos de la Capitalidad empezaron el pasado día 12 de febrero y se prolongarán hasta el 13 de diciembre.