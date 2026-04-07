Cabosanroque conecta a Mozart y Bad Bunny en 'Mil tres, say cheese', una reinterpretación del mito de Don Juan

El mito de Don Juan es objeto de revisión en pleno siglo XXI con 'Mil tres, say cheese. Les resurreccions de Don Giovanni' que cabosanroque estrena en el Lliure de Gràcia este miércoles. Cabosanroque, compañía formada por Laia Mastorrents Carulla y Roger Aixut Sampietro que lleva más de quince años construyendo instalaciones y dispositivos teatrales sin contar con actores, ofrece una visión sobre ese conquistador y depredador sexual eternamente insatisfecho a través de la visión de seis mujeres del siglo XXI que dejarán patente la vigencia de este mito moderno. Lo harán con una ópera experimental que conecta fragmentos de 'Don Giovanni', célebre ópera de Mozart-Da Ponte, con piezas de nueva composición e incluso versiones de algún reguetón de Bad Bunny.

Todas son expertas en música y tienen destacadas dotes para la interpretación aunque ninguna es actriz. Dos sopranos, Lisa Willems y Adriana Aranda, la cantante y guitarrista Sandra Monfort, acostumbrada a combinar folk y electrónica, la pianista Irina Soriano, la percusionista Naia Membrillera y la clarinetista Mar Esteban reinterpretan el mito en esta propuesta donde Don Juan no aparece más que nombrado o interpretado por sus propias víctimas.

Un momento de 'Mil tres, say cheese'. / Sílvia Poch

Esta coproducción entre cabosanroque, el Teatre Lliure y el festival Temporada Alta habla de un Don Juan de hoy a través de la visión de seis mujeres que aportan sus propias experiencias. "La resurreccion eterna del mito de Don Juan resulta difícil de asumir como sociedad", ha confesado Laia Torrents, inquieta creadora que junto a Roger Aixut han convertido cabosanroque en una compañía única y singular. Sus originales obras nunca dejan de sorprender. Para muestra su reinterpretación de Joan Brossa, Jacint Verdaguer o Mercè Rodoreda.

Muy actual

"Cada época reflexiona sobre este mito moderno y cada nueva versión cambia de lenguaje, de códigos estéticos, simbólicos o políticos. La nuestra se centra en los tres complejos personajes femeninos de la ópera", ha explicado Torrents en la presentación de 'Mil tres, say cheese'. Doña Ana, una mujer noble engañada por Don Juan, es interpretada en esta versión actual por Willems, joven soprano belga que participó en un workshop sobre 'Don Giovanni' con cabosanroque en el Palau de les Arts de València. Doña Elvira, una dama abandonada que se debate entre el amor y el odio hacia Don Juan, está interpretada por Aranda y el rol de Zerlina, la campesina seducida por este eterno insatisfecho está representada por Monfort.

"Cada época reflexiona sobre este mito moderno y cada nueva versión cambia de lenguaje, de códigos estéticos, simbólicos o políticos" — Laia Mastorrents

"Todas hemos experimentado algún tipo de violencia y abusos. Eso aparece en la obra. Es muy difícil acabar con las violencias patriarcales. Lo importante es crear un comando para protegernos. Mires donde mires ves a pequeños Don Juanes", señala la cantante y compositora valenciana encantada con su experiencia en esta ópera del siglo XXI. "La obra de Mozart refleja la identidad de un abusador que hoy en día podría ser Julio Iglesias. La identidad del abusador se ha disuelto en diferentes formas pero Don Giovanni sigue en el mainstream. La diferencia es que ahora las mujeres nos estamos comunicando, creamos redes de apoyo que nos protegen".

Un momento de 'Mil tres, say cheese'. / Sílvia Poch

La puesta en escena traslada la acción a una pista urbana de deporte donde se encuentran estas mujeres para contarse sus experiencias amorosas, sexuales o socio afectivas. "Se dan apoyo y se unen para luchar contra un mito que hoy es mucho más complejo, sutil y sibilino", destaca la directora. Musicalmente esa conexión entre el libertino de ayer y los de hoy también queda patente conectando de arias de Mozart con temas de Bad Bunny. "Mozart era un creador de 'hits', como lo es Bad Bunny hoy", recordó Torrents. Y para mostrar cómo nos interpela el mito de Don Juan resalta que 'Tití me preguntó', la canción de la estrella puertorriqueña que guarda muchas similitudes con 'Madamina, il catalogo è questo' (Señorita, el catálogo es este), una aria de 1787 donde Leporello, sirviente de Don Giovanni, presume de las conquistas de su señor.

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Si utilizan solo seis músicos es porque el presupuesto no daba para más. "No hay orquesta pero sí una escenografía sonora cabosanroquiana". Su ópera "fusiona épocas, géneros e instrumentos. Hay arias clásicasy momentos donde se escuchan otros géneros". Asegura que no hay texto que no sea de Da Ponte, el libretista de 'Don Giovanni' o de Bad Bunny. "Hemos sigo fieles y hemos sido traidores".