La Academia de la Música nomina a Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente en sus premios

Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente son, con ocho nominaciones, los principales candidatos de los III Premios de la Academia de la Música de España, en los que también podrían repetirse a menudo los nombres de Valeria Castro, Amaral y Rusowsky. En un presentación celebrada en Madrid este martes se han dado a conocer las nominaciones en 43 categorías, seleccionadas a partir de 4.400 propuestas por los comités formados por profesionales del sector para elegir lo mejor en todos los estilos, del jazz al pop, pasando por el flamenco.

Como cabía esperar, Rosalía será una de las principales candidatas: está nominada a artista del año, mejor álbum y álbum pop por 'Lux', canción (por 'La perla'), compositor/a del año y videoclip (por 'Berghain'). También en ocho categorías figura Amaia, que ya en la anterior edición se hizo con cuatro galardones. Esta vez podría recibir los de artista y disco del año por 'Si abro los ojos no es real', canción del año y canción pop por 'MAPS', mejor álbum pop, gira y videoclip por 'Aralar', además de mejor ingeniería de grabación. Leiva, con su disco 'Gigante', opta a álbum y canción del año por 'Caída Libre', el tema que lo unió a Robe poco antes de la muerte del artista extremeño, así como mejor canción de pop/rock y mejor gira, entre otros premios.

Por su parte, Guitarricadelafuente también está nominado a artista del año, mejor canción y canción pop por 'Full Time Papi', o mejor álbum de música alternativa por 'Spanish Leather', por citar algunas de sus nominaciones.

La categoría estrella de artista del año la completan Aitana -nominada en total a tres premios- y Rusowsky, que también tiene 'Malibú' como posible canción del año y 'Daisy' como aspirante a disco del año. El quinteto de nominados de esta categoría de mejor álbum de 2025 la completa 'Dolce Vita' de Amaral.

Otra artista que ha recibido gran reconocomiento en las nominaciones ha sido Valeria Castro, que viene de ser la máxima galardonada en los Premios de la Música Independiente (MIN). Aquí aparece en seis categorías, entre ellas, la de mejor compositor/a, mejor canción de cantautor/a por 'Tiene que ser más fácil', así como mejor álbum en ese estilo por 'El cuerpo después de todo'.

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Como ya se había anticipado, será el 26 de mayo, también en Madrid, cuando se conozca a los destinatarios de los galardones en una gran ceremonia tras el período de votación que se abre el próximo 10 de abril para los miembros de la Academia de la Música de España, hasta el día 30 de este mes.