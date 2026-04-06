Paco León recuerda las palabras de Rosalía el día que se conocieron: "Me veo en Estados Unidos ganando un Grammy"

El actor y director Paco León asistió este fin de semana al último concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid y ahora ha compartido en sus redes sociales cómo vivió la experiencia del 'Lux Tour', con fotos y vídeos del concierto, y ha recordado el día que conoció a la artista, hace ya seis años y medio.

El intérprete ha desvelado que empezó a escuchar a la cantante catalana con su primer disco, 'Los Ángeles', y, en concreto, con la canción 'Catalina': "Muchos caímos rendidos a la evidencia". En aquel primer encuentro que tuvieron, decidieron ir a ver un microteatro. "En ese momento solo me pedían fotos a mí", recuerda León.

Tras la obra de teatro, el actor ha explicado que le preguntó a Rosalía "si no estaba aturdida por el éxito del disco". "Ella sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No, Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un 'show' grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un Grammy'", respondió la artista.

"En ese momento pensé, ¿pero qué dice esta loca?", ha añadido el director de 'Aída y vuelta'. "No parecia una flipada, parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató: 'A ver, igual no me sale. Pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'", añadió la cantante.

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Ahora, seis años y medio después, la artista ha cumplido todos esos propósitos que tenía. "Su éxito no es ascendente, es en todas direcciones, cada vez más libre, cada vez más hondo, cada vez más única. Gracias Rosi, por iluminar los caminos", ha zanjado el actor.