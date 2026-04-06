Las nuevas estrellas de la clásica aterrizan en Barcelona: "Hay que escuchar para saber si alguien vale o no"

Al igual que ocurre con las estrellas del pop y el rock, Barcelona también es una ciudad que atrae a las grandes figuras de la música clásica. Las temporadas en el Auditori, el Palau de la Música y el Liceu no solo traen a figuras consagradas sino que están especialmente atentos a los músicos del futuro, a los nuevos talentos destinados a mantener la pasión de los melómanos.

Hace casi 10 años Ibercamera dio a conocer al deslumbrante pianista Daniil Trifonov y hace mucho menos Palau 100 presentó en Barcelona a Klaus Mäkelä, el joven y prestigioso músico finlandés. Ambos están haciendo una carrera meteórica. Stephanie Childess es otro prodigio de la naturaleza, como pudo descubrir el público barcelonés la temporada pasada en su debut como principal directora invitada de la OBC. La directora franco-británica de 26 años hará su primer Palau el próximo 22 de mayo con la orquesta barcelonesa interpretando Boulanger, Guinjoan, Garreta y Sibelius.

La próxima temporada el público podrá disfrutar de nuevo de Tarmo Peltokoski, que recalará en el Palau en noviembre al frente de la Hong Kong Philharmonic Orchestra en el Palau. A sus 26 años, sigue la estela de Mäkela. Es el último producto de la 'factoría finlandesa'. "El público suele querer ver lo que ya conoce. Nuestro trabajo como programadores es ayudar al público a descubrir otros artistas", señala Joan Oller, que junto a Mercedes Conde se encarga de este trabajo en los ciclos que dependen de`la Fundació Orfeó-Palau en el Palau de la Música Catalana.

Kazuki Yamada (Hadana, 1979), director japonés de la de Birmingham y de la Orquesta de Montecarlo que dejará la próxima temporada para capitanear la Deutsche Symphonie-Orchester de Berlin. / EPC

Veteranos y jóvenes

La renovación también es clave en un mercado donde estrellas como Zubin Mehta cada vez dirigen menos. Como en el rock, las despedidas en la clásica nunca son definitivas del todo. Y los artistas longevos son auténticas vacas sagradas. Basta ver las carreras de pianistas como Martha Argerich, Maria João Pires y Elisabeth Leonskaja. Esta última ha dado un fantástico recital en el Palau esta semana a sus 80 años y Argerich, con 84, impresionó hace algunas semanas en L'Auditori en su actuación junto a la Orchestra della Svizzera Italiana dirigida por otro veterano, Charles Dutoit. "Los jóvenes han de competir con ellos", recuerda Oller. Igual que en el tenis mundial, el top está siempre muy disputado entre nuevos valores con ganas, dispuestos a darlo todo para conquistar al público y los artistas venerados, de sólida trayectoria, cuyo nombre atrae a multitudes.

Una de las caras nuevas que veremos en Barcelona el próximo curso es Martin Rajna, director húngaro de 30 años que desde muy joven llamó la atención de grandes colegas más veteranos como Zoltan Kocsis y Adam Fisher. Rajna debutará con Ibercamera al frente de la Orquesta Nacional de Hungría con obras de Bartok y Beethoven. "Hay que escuchar para saber si alguien vale o no. Y no solo los conciertos que hace sino qué comentan de él otros músicos", señala Josep Maria Prat, presidente de Ibercamera. Oller también suele estar atento a lo que comentan los instrumentistas a la hora de valorar una batuta. Los seguidores en las redes sociales es algo que en la clásica, por ahora, no se tiene tan en cuenta. "Es algo que se mira pero no es decisivo", afirma Oller. El criterio principal a la hora de programar un artista no ha cambiado: el talento y la calidad son lo principal.

Una de las caras nuevas que veremos en Barcelona el próximo curso es Martin Rajna, director húngaro de 30 años. / EPC

Seguidores en redes sociales

Veremos si la carrera de Yudania Gómez Heredia, la directora musical de la Orquesta Heritage que acompaña a Rosalía que no estaba en el radar de la mayoría de programadores pasa a merecer otra consideración tras su fichaje por la estrella catalana. De momento sus seguidores en Instagram se han multiplicado como nunca imaginó. "Son muchos los factores que influyen a la hora de apostar por un artista. No basta con tocar una pieza en un concurso. La calidad y el talento son necesarios pero también capacidad para comunicar, perseverancia y desarrollar un repertorio. Sin olvidar el factor suerte", razona Llorens Caballero, de Barcelona Clàssics.

Cada vez es menos excepcional ver a sólidos músicos veinteañeros capitaneando orquestas. "Hace 30 años los directores necesitaban tener cierta edad para triunfar, aunque siempre ha habido excepciones como el caso de Gustavo Dudamel, otro fenómeno, que asumió la titularidad de la LA Phil con 28 años, más joven de lo que era Esa-Pekka Solonen cuando formalizó su titularidad con la formación californiana haciendo que todas las miradas se centraran en él. La juventud de un director ya no supone un impedimento para llegar al top. "Simplemente, hay talentos que tardan más en desarrollarse o darse a conocer", apunta Oller.

Más conciertos que hace 20 años y más llenos

Barcelona Classics traerá por primera vez a la ciudad a un director que lleva tiempo labrándose una sólida carrera: Kazuki Yamada (Hadana, 1979), director japonés de la de Birmingham y de la Orquesta de Montecarlo que dejará la próxima temporada para capitanear la Deutsche Symphonie-Orchester de Berlin. Hay muchas ganas de verle en directo. No siempre las caras nuevas son jóvenes. También hay artistas que, por lo que sea, no se han prodigado mucho en la capital catalana como es el caso de Yamada. El un hábil director de orquesta y de coro que ha seguido los consejos de su compatriota Seiji Ozawa que ofrecerá la 'Novena sinfonía' de Mahler, con la Orchestre National du Capitole de Toulouse.

El mercado de los conciertos de música clásica ha ido a más, especialmente después de la pandemia. "Hoy tenemos más conciertos en Barcelona que hace 20 años, y también están más llenos". Hace 30 años las discográficas tenían mucho más poder que ahora a la hora de introducir a jóvenes talentos. Ahora son los programadores de las salas o los programadores externos. "Cada sala sigue su criterio, piensa en su público. Ahora el mercado está más fragmentado".

Las 'Rising Stars'

Los principales auditorios europeos tienen su propia fórmula para introducir a nuevos intérpretes o cuartetos a través de Rising Stars. Cada temporada apuestan por un máximo de seis jóvenes talentos a los que ayudan a hacer una gira por 24 reconocidas salas, algo que les permite desarrollarse como artistas y tener visibilidad. Muchos han entrado así en la liga de los artistas profesionales como los Kebyart Ensemble, que el día 28 actuarán en el Palau o la pianista Khatia Buniatishvili.

Los concursos y los premios son otra manera de abrirse camino. Entre los más importantes figura el prestigioso Concurso Chopin de piano, que se celebra cada cuatro años que impulsó al principio de su carrera a artistas como Argerich y Pollini. O La Maestra, concurso de batutas que desde 2023 se celebra en París con el fin de potenciar a jóvenes directoras y romper el techo de cristal en el podio de la clásica.