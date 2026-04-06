Última hora de los conciertos de Rosalía, hoy en directo: setlist de 'Lux', fechas y horarios

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Inés Sánchez Madrid enloquece con Rosalía: 70.000 espectadores, confesionarios, una boda y la visita de la Casa Real Recibida como una auténtica divinidad, Rosalía ha enloquecido a Madrid con el estreno de su exitoso álbum 'Lux'. Acompañada de una orquesta formada por más de treinta músicos, la artista se ha exhibido como una artista de talla mundial y, por primera vez en sus 'shows', su voz se ha convertido en lo más importante de un espectáculo en el que se ha atrevido con el flamenco, el 'ballet', la ópera e incluso la copla. Lea aquí el artículo completo.

Aitana habla sobre su ruptura con Sebastián Yatra El confesionario de Aitana empieza fuerte: "Fue muy bueno. Malo no fue. Pero cuando íbamos a hacer un año me dijo que a partir del año podría ser infiel", suelta algunas pistas la cantante catalana sobre su última ruptura, con Sebastián Yatra. "Yo en ese momento dije que por lo menos era sincero", añade entre risas.

Aitana, invitada al confesionario de Rosalía La cantante Aitana Ocaña ha aparecido en el tercer concierto de Rosalía y ha sido la elegida para el famoso confesionario de 'La Perla'. Ya desvelaba unos minutos antes su compañera en la academia de Operación Triunfo que estaban todos los del grupo "El grupo de OT está ardiendo no digo más….".

El 'setlist' del concierto Casi todo el disco de 'Lux', unas cuentas referencias a 'Motomami', un recuerdo de 'Los Ángeles' y ninguna mención a 'El mal querer'. Salvo cambios de última hora, este es el 'setlist' que interpretará Rosalía este miércoles en su segundo concierto en Madrid.

Imágenes de Rosalía en Euphoria

Preparada para la tercera noche Rosalía comparte una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece ultimando los preparativos para la tercera noche en el Movistar Arena de Madrid.