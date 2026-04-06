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Última hora de los conciertos de Rosalía, hoy en directo: setlist de 'Lux', fechas y horarios
EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Inés Sánchez
Madrid enloquece con Rosalía: 70.000 espectadores, confesionarios, una boda y la visita de la Casa Real
Recibida como una auténtica divinidad, Rosalía ha enloquecido a Madrid con el estreno de su exitoso álbum 'Lux'. Acompañada de una orquesta formada por más de treinta músicos, la artista se ha exhibido como una artista de talla mundial y, por primera vez en sus 'shows', su voz se ha convertido en lo más importante de un espectáculo en el que se ha atrevido con el flamenco, el 'ballet', la ópera e incluso la copla. Lea aquí el artículo completo.
Último concierto en Madrid
Rosalía cierra este domingo la gira 'Lux' en Madrid, con la que ha cautivado a todo el público antes de desembarcar en Lisboa y Barcelona.
Salvo cambios de última hora, a continuación, todas las canciones que interpretará Rosalía en Madrid esta noche.
La gira de Rosalía seguirá después por Europa, con paradas en Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres, para saltar a continuación a Estados Unidos y Canadá (con 14 conciertos en 11 ciudades, incluidas dos citas en el neoyorquino Madison Square Garden) y desembocar a mediados de julio en Latinoamérica, en una serie de 21 recitales que llegará a su fin el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico.
Aitana habla de su ruptura con Sebastián Yatra en el confesionario de Rosalía en su tercer concierto en Madrid
Los conciertos del 'Lux Tour' de Rosalía están dando mucho que hablar por los momentazos que está dejando la artista en cada una de las pocas fechas que lleva de gira. Este viernes por la noche, la catalana celebró su tercer concierto en Madrid y quiso hacerlo con una invitada muy especial en uno de los momentos más comentados del espectáculo como es el ya famoso "confesionario" que precede a 'La Perla', Aitana Ocaña.
Aitana habla sobre su ruptura con Sebastián Yatra
El confesionario de Aitana empieza fuerte: "Fue muy bueno. Malo no fue. Pero cuando íbamos a hacer un año me dijo que a partir del año podría ser infiel", suelta algunas pistas la cantante catalana sobre su última ruptura, con Sebastián Yatra. "Yo en ese momento dije que por lo menos era sincero", añade entre risas.
Aitana, invitada al confesionario de Rosalía
La cantante Aitana Ocaña ha aparecido en el tercer concierto de Rosalía y ha sido la elegida para el famoso confesionario de 'La Perla'. Ya desvelaba unos minutos antes su compañera en la academia de Operación Triunfo que estaban todos los del grupo "El grupo de OT está ardiendo no digo más….".
El 'setlist' del concierto
Casi todo el disco de 'Lux', unas cuentas referencias a 'Motomami', un recuerdo de 'Los Ángeles' y ninguna mención a 'El mal querer'. Salvo cambios de última hora, este es el 'setlist' que interpretará Rosalía este miércoles en su segundo concierto en Madrid.
Imágenes de Rosalía en Euphoria
Preparada para la tercera noche
Rosalía comparte una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece ultimando los preparativos para la tercera noche en el Movistar Arena de Madrid.
Leticia Blanco
Así es el fanzine del 'Lux Tour'
Uno de los productos de merchandising del ‘Lux Tour’ más especiales para la propia Rosalía es el fanzine en el que la catalana ha volcado gran parte de las referencias que han inspirado su disco más espiritual hasta la fecha. La publicación, que cuesta 25 euros y puede conseguirse en los conciertos (excepto para aquellos que han pagado la entrada VIP, donde ya viene incluido) es un cuidado artefacto de 64 páginas dividido en cuatro movimientos, igual que el disco, que reúne las letras de todas las canciones (en el idioma original y en inglés), fotografías de la artista y acotaciones en las que hay sobre todo pequeñas biografías de las santas que han inspirado ‘Lux’, pero también sorpresas como citas a Borges, The Beatles o Joni Mitchell: un mix de alta cultura y referencias pop muy personal.
Marta Cervera
La directora de orquesta de la gira
La cubana Yudania Gómez Heredia, nacida en Santa Clara, ha pasado de publicar un clip analizando 'Berghain' en su Instagram a recibir la llamada de Rosalía y acabar siendo su mano derecha al frente de la Orquesta Heritage que acompaña a la artista catalana en el World Lux Tour. El álbum más clásico de Rosalía necesitaba un buen conjunto y de alguien como ella capaz de pasar de la clásica y al pop con soltura. Gómez Heredia, con una sólida formación clásica pero mentalidad abierta, se siente tan a gusto dirigiendo un 'Réquiem' como los temas de 'Motomami' que ha adaptado ligeramente para orquesta.
Yudania Gómez Heredia, de analizar el disco de Rosalía a dirigir su orquesta en el Lux Tour.
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