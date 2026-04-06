Gira mundial
Las emotivas palabras de la madre de Rosalía tras los primeros conciertos del 'Lux Tour': "Cuánto necesitamos lo que nos ofreces"
Última hora de los conciertos de Rosalía, hoy en directo: setlist de 'Lux', fechas y horarios
La madre de Rosalía, Pilar Tobella, ha compartido en su perfil de Instagram una publicación con una imagen de la artista emocionada durante una de sus interpretaciones en el 'Lux Tour', con un texto en el que celebra las primeras fechas de la gira de la catante y reivindica el esfuerzo de la artista.
"Cuatro conciertos en una semana en Madrid, después de un Zúrich y un casi Milán", ha comenzado la progenitora en sus redes sociales, en referencia a las últimas dos semanas de la gira. Rosalía empezó la gira en Lyon, para luego dirigirse a París y Zúrich, y después tener que cancelar su concierto de Milán tras unos minutos de 'show' por una intoxicación alimentaria.
"Cuánto te queremos y cuánto necesitamos lo que nos ofreces generosamente con tanto amor y manteniéndote fiel a tu libertad y a ti misma", ha añadido Tobella junto a una imagen de Rosalía en uno de los conciertos.
Tras las cuatro fechas en Madrid, Rosalía pone rumbo ahora a Lisboa, donde actuará los días 8 y 9 de abril, para después dirigirse a Barcelona, donde dará otros cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
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