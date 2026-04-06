Anitta anuncia una colaboración con Shakira en su próximo disco 'Equilibrivm'

La cantante brasileña Anitta anunció este lunes que la colombiana Shakira participará en una de las canciones de su próximo disco, 'Equilibrivm', que se lanzará el 16 de abril y contará con temas en portugués, español e inglés.

"No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm", afirmó la artista en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que etiquetó a Shakira.

En esa misma publicación, ilustrada con una representación de una carta de tarot en la que ambas aparecen diseñadas, con Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, la brasileña desvela que la canción que interpretan a dúo se titula 'Choka choka'.

En los comentarios, los seguidores especulan con la posibilidad de que ambas interpreten el tema en el concierto gratuito que Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Anitta ya había anunciado la semana pasada, coincidiendo con la celebración de sus 33 años, el lanzamiento de su nuevo trabajo, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de abril.

Un álbum con ambición global

El nuevo disco, cuyo título estilizado resalta en 'EquilibrIVm' el número romano "IV" en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluirá canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información divulgada por los productores, el proyecto se presentará en dos fases. La primera estará centrada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, la samba y el reggae.

Entre las colaboraciones confirmadas figuran artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência.

Algunas canciones, como 'Pinterest', ya han sido adelantadas como sencillo, mientras que otras se han presentado en actuaciones recientes.

Noticias relacionadas

'Equilibrivm' sucede a 'Funk Generation' (2024) y llega en un momento de consolidación internacional para Anitta, considerada una de las principales figuras del pop latino y brasileño en la actualidad.