Sortros
Un acertante de Barcelona gana 2,2 millones de euros en la Bonoloto del lunes
En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy lunes 6 de abril ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.274.042,25 euros y que ha sido vendido en Barcelona.
El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 120 de Barcelona, situada en Sant Alexandre, 63-65.
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante al que le ha correspondido un premio de 152.839,17 euros y que ha sido validado en el despacho receptor número 32.070 de Elche (Alicante), situado en Mariano Benlliure, 8.
Combinación ganadora: 46-10-02-40-28-25
Complementario: 17 y reintegro: 2
La recaudación del sorteo ascendió a 2.434.373,00 euros.
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