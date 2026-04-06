Un acertante de Barcelona gana 2,2 millones de euros en la Bonoloto del lunes

En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy lunes 6 de abril ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.274.042,25 euros y que ha sido vendido en Barcelona.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 120 de Barcelona, situada en Sant Alexandre, 63-65.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante al que le ha correspondido un premio de 152.839,17 euros y que ha sido validado en el despacho receptor número 32.070 de Elche (Alicante), situado en Mariano Benlliure, 8.

Combinación ganadora: 46-10-02-40-28-25

Complementario: 17 y reintegro: 2

Noticias relacionadas

La recaudación del sorteo ascendió a 2.434.373,00 euros.