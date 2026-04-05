Josefina Blanco, a la sombra de Valle Inclán

"¿Era creyente?", "¿Estuvo cerca de ganar el Nobel de Literatura?", "¿Qué escritor era más afín a él de la Generación del 98?", "¿Por qué no publicó en gallego pese a pasar gran parte de su vida en la región?", "¿Hay registrada alguna anécdota con Miguel de Unamuno?"... Estas son algunas de las preguntas que la audiencia lanzó a Joaquín del Valle-Inclán Alsina en la Biblioteca Regional de Madrid el pasado martes 31 de marzo.

El interés del público no era baladí; Madrid, una ciudad que Valle-Inclán convirtió en un personaje más de su obra, le devolvía el gesto llenando un auditorio ávido de respuestas que trascendieran el mito de la barba de chivo y el brazo ausente. El acto supuso el pistoletazo de salida al ciclo de conferencias que complementan la exposición Valle-Inclán en Madrid, comisariada por el nieto del autor y gratuita en el complejo de El Águila hasta el 21 de junio.

Conferencia sobre Valle-Inclán y Madrid en la Biblioteca Regional / M.A.

Del Modernismo de México al Madrid "prerrafaelita"

La trayectoria de Valle-Inclán es la de un nómada estético. Su nieto, Joaquín recordó cómo México fue el crisol donde se forjó su voz propia: "Fue extraño empezar en México, pero allí es donde Valle-Inclán aprende el Modernismo. Al volver de allí tiene un estilo muy distinto. Aquí se les llamaba prerrafaelitas, eso le permitió destacar. Su aspecto llamó la atención: melenas, altos sombreros y la lengua afilada".

Pero antes de la pluma, estuvo el actor. En 1888 debutó en una comedia de Jacinto Benavente con éxito, aunque el destino le tenía reservado un giro dramático. El famoso episodio del altercado con Manuel Bueno, que derivó en la pérdida de su brazo, fue narrado con precisión: "Valle-Inclán recibió un bastonazo en la cabeza y otro en el brazo. Terminó perdiéndolo amputado porque el médico ignoró el brazo en primera instancia, más pendiente de la herida de la cabeza, que era mucho más escandalosa".

Exposición sobre Valle-Inclán en la Biblioteca Regional / M.A.

Tras este suceso, el dandi se vio "abocado a ser lo que nunca quiso: un escritor profesional". Sin embargo, Valle-Inclán no fue un autor convencional. Fue su propio editor y diseñador, controlando obsesivamente la estética de sus libros, desde la tipografía hasta las ilustraciones de sus amigos.

Esta independencia le permitía llevar una vida desahogada, lejos de la imagen del bohemio famélico. Su paso por Madrid dejó una huella inmobiliaria en la Plaza de Roma o las calles Calvo Asensio, Santa Engracia, General Oráa y Santa Catalina. Joaquín recordó que su abuelo no solo residía en barrios nobles, sino que disfrutaba de varias propiedades: "Casa en Madrid, en Galicia, veraneaba en Navarra y siempre con servicio, era élite. Un catedrático de la Complutense en 1892 ganaba 32.000 pesetas al año", recordó para contextualizar el estatus real del autor."

Josefina Blanco, la mano invisible tras la edición de Valle-Inclán

Uno de los puntos más reveladores del encuentro fue la reivindicación de la figura de Josefina Blanco Tejerina. Actriz de éxito que trabajó bajo las órdenes de Ricardo Calvo, decidió retirarse en 1912. Joaquín desmitificó la idea de la abnegada ama de casa.

"No fue ama de casa. En ese entonces se hacía una 'copia de seguridad' de los escritos por motivos económicos. Josefina fue la correctora de todas las ediciones, llevaba el comercio familiar, anotaba en libros de cuentas los ejemplares vendidos... y Valle-Inclán leía con ella lo que escribía", explicó su nieto.

Valle-Inclán, Josefina Blanco y su hija pequeña / COMUNIDAD DE MADRID

Incluso su sonado divorcio en 1932, donde ella fue representada por la mítica Clara Campoamor, revela a una mujer de carácter e independencia. A pesar de la ruptura, la carrera del autor siguió ligada a la necesidad de mantener a su familia. Gracias a una campaña de apoyo, terminó como director de la Real Academia de Bellas Artes en Roma: "Cobraba 65.000 pesetas al mes, una barbaridad de dinero". Además del sueldo, el cargo le interesaba por salud: "Le interesaba a nivel médico, pues estaba cerca de Berlín, donde había grandes especialistas en enfermedades urinarias".

¿Por qué Valle-Inclán no ganó el Premio Nobel?

A preguntas de la audiencia sobre el esquivo Premio Nobel de Literatura, Joaquín ofreció una explicación basada en la gestión editorial: "Lo esencial para el Nobel es el número de traducciones. Al ser su propio editor ganaba mucho más, por ejemplo, que Juan Ramón Jiménez. Pero así no hubo quién lo defendiese en el extranjero". La falta de una gran editorial que impulsara su obra fuera España dificultó que el padre del esperpento lograra el galardón sueco.

Por su parte, Antonio González Millán, director del Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal, situó al autor en su geografía vital y defendió su producción gallega: "No es cierto que no produzca en Galicia. Las obras del final se escriben allí. Muere en el 36 y no tiene museo hasta el 86. Valle-Inclán fue el número uno en narrativa modernista a nivel mundial y Rubén Darío en poesía".

Durante el acto se abordó la relación de Valle Inclán con sus contemporáneos de la Generación del 98. Joaquín fue tajante al desmentir la mitomanía: "No conozco anécdotas con Unamuno, pero en general las anécdotas sobre él son mentira". Lo que sí existió fue una red de amistades sólidas con figuras como Pío Baroja, Azorín, Pérez Galdós y los hermanos Machado.

Exposición de Valle-Inclán en la Biblioteca Regional / M. A.

Sobre su obra cumbre, Luces de Bohemia, Joaquín recordó que era difícil saber exactamente en qué circunstancias se escribió porque el autor no conservaba manuscritos porque ocupaban mucho espacio en los pequeños pisos de la época. Para el nieto del autor, la esencia de la obra sigue vigente: "Para mí, Luces de Bohemia habla de sexo, muerte y religión, el contexto político es secundario".

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La exposición en la Biblioteca Regional de Madrid, que incluye cartas inéditas, dibujos y objetos personales, invita a descubrir a ese Valle-Inclán que vivió en la plaza de Roma o la calle Santa Engracia; un genio que, según su nieto, no es una carga de apellido: "A mí no me ha afectado en nada ser su nieto, los apellidos son una casualidad... la gente le da valor, yo no".