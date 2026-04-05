El consumo de audiolibros se duplica en Catalunya en cinco años: "No son incompatibles con el papel"

El consumo de audiolibros se ha duplicado en cinco años en Catalunya, según muestran los datos de la 'Encuesta de hábitos de lectura y compra de libros en Catalunya' del Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC), que revela que el porcentaje de personas que escuchan audiolibros ha pasado de un 3,8% en 2019 a un 8% en 2024. La tendencia se refleja también en la 'Encuesta de hábitos y prácticas culturales', que señala que en Catalunya un 68,3% de la gente lee libros en formato papel y un 30,9% en formato digital o audiolibro, casi un tercio de la población. Verònica López, cofundadora del estudio de grabación Sounds and Words, sostiene que es un nuevo formato complementario al tradicional. "No es incompatible con el papel", subraya.

Gráfico que muestra el porcentaje de la población catalana que escucha audiolibros.



Desde 2018, el número de personas que escuchan audiolibros en Catalunya no ha parado de crecer de forma exponencial. Si bien en 2018 la cifra no contabilizaba ni siquiera un 1,5%, seis año'después ya alcanza un sólido 8% registrado en 2024, del que un 5,2% escucha audiolibros "frecuentemente" y un 2,8% "ocasionalmente". La 'Encuesta de hábitos de lectura y compra de libros en Catalunya' también desglosa las cifras del idioma habitual entre quienes escuchan audiolibros.

En este sentido, en 2024, un 33,8% lo hizo en catalán y un 82,3% en lengua castellana. Por otro lado, entre quienes nunca escuchan audiolibros, el 48% dice que prefiere leer antes que utilizar esta fórmula que pasa por la escucha, el 22,3% no lo ha probado y no sabe cómo es la experiencia y un 12,7% alega que es por falta de tiempo (trabajo, cuidados de la familia, etc.).

Población que escucha audiolibros por edades (ICEC)



Por edades, los mayores de 45 años están por debajo de la media, así como los más jóvenes de 25. Quienes son más consumidores son los de 25-34 años (15,4%) y los de 35 a 45 años (13%). Por último, en cuanto a la plataforma, un 38,8% dice escuchar audiolibros vía Spotify, un 23,4% por Audible (Amazon) y un 14,7% por Ivoox.

Precisamente, Audible es una de las mayores plataformas de distribución de contenidos literarios en audio, entre los que hay más de 30.000 títulos en castellano. En catalán existe un catálogo con más de 730 audiolibros. Preguntada por el ACN, la empresa reconoce una notable "expansión" desde 2020 en el caso de España. Sus cifras ponen sobre la mesa que, entre sus oyentes, uno de cada tres consume audiolibros al menos una vez por semana.

Audible percibe a los audiolibros como una "extensión" de la lectura tradicional. Más de la mitad de sus usuarios ha escuchado títulos que ya había leído previamente, mientras que el resto han "leído libros" que previamente habían descubierto en formato audio. Entre los géneros más populares destaca la fantasía y la ciencia ficción (37%), los thrillers (28%), las novelas históricas (22%) y la ficción literaria (20%).



Plataformes més populars entre els usuaris d'audiollibres catalans (Stacked Bars)

La plataforma defiende que "la voz de los narradores y las recomendaciones sociales" juegan un papel clave en la elección de los usuarios. Entre los títulos más relevantes de los que disponen se pueden encontrar libros como 'Orgullo y prejuicio', 'Apocalipsis Z', 'Reina Roja' o 'Secuestro virtual'. Otros títulos destacados son, por ejemplo, 'La Península de las Casas Vacías' del reciente ganador del Premio Nadal, David Uclés narró por Aitana Sánchez-Gijón; 'Olvidado Rey Gudú' de Ana María Matute narrado por una veintena de voces o 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry narrado por Emma Vilarasau y Daniel Muelas.

Un interés creciente por el formato

La 'Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024-2025' del Ministerio de Cultura incluye por primera vez cifras relativas a los audiolibros. Así constata que un 21,9% de la gente en Catalunya muestra un interés de 5 a 10 en leer audiolibros (la media española es del 23,3%). Por otra parte, el 68,3% de la gente lee libros en formato papel. El 30,9% lo hace en formato digital o audiolibro, casi un tercio de la población.

Un 4,5% de la población catalana dice haber escuchado audiolibros en los últimos tres meses, y entre este colectivo sostienen que han escuchado una media de 4 (en España, es un 3,9% de la población con una media de 3,5 audiolibros). La encuesta revela también que un 58,8% de catalanes han comprado un libro en cualquier apoyo en el último año, de los cuales un 3,9% han comprado un audiolibro.

Más trabajo y más títulos

Más allá de las cifras, el buen momento del audiolibro también puede percibirse en los espacios que se dedican a trabajar este formato, como Sounds and Words, una empresa de Rubí fundada en 2017 por Verònica López y Laura Martínez. "Empezamos a colaborar y pensamos que tenía sentido ofrecer un servicio juntas", relata López al ACN, "lo que nos diferencia de otros estudios es que apostamos también por servicios lingüísticos y este enfoque hace que los audiolibros sean un producto ideal para nosotros".

En este sentido, si bien al principio sólo recibían encargos de grandes editoriales como Grupo Planeta o Penguin Random House, desde hace un tiempo también les llegan peticiones de editoriales más pequeñas. "Nos hace percibir que quizá sea una inversión que empieza a tener un retorno económico", reflexiona López. También opina que en la actualidad se consume más audio y, por eso, anima a la gente a que no lo ha probado a dar el salto. "Si te gusta la literatura es compatible", subraya, "porque te permite realizar actividades mientras escuchas un título".

Normalmente, un libro está narrado por una sola persona, pero las responsables de Sounds and Words detallan que también existen obras que incorporan más de una voz. "Nosotros hemos visto a actores llorando y esta emoción estoy segura de que llega al público", defiende López. Entre los títulos más especiales del estudio, Martínez cita los libros de Han Kang o sagas como 'El verano en que me enamoré'. También ficciones sonoras como 'La isla del tesoro' o 'El mago de Oz'. "La verdad es que llevamos más de 300 libros y todos los hemos hecho con amor", insiste Martínez.

En cuanto a los actores, han pasado por el estudio nombres como Ana Mestre, Isabel Bargalló, Raúl Rodríguez o Nerea Alfonso. También Verónica Orozco, que desde hace más de cinco años ha narrado alrededor de una quincena de audiolibros. "El tipo de registro que hago es novela romántica o histórica", detalla, "entré en este mundo porque envié material a una agencia y les gustó mi voz". Para Orozco lo que más le gusta del proceso es "hacer personajes". "Es bonito acompañar una historia con esa perspectiva", concluye.

Apuesta firme por el audiolibro

Un estudio muy distinto es el que se ha montado la periodista Laia Flórez, de Calafell, en su casa. Tras trabajar en diferentes radios, optó por formarse en el ámbito de la locución y los audiolibros. "Yo imaginaba que sería un curso más y poco a poco la pesó más que el otro trabajo y decidí dedicarme exclusivamente a esto", reconoce. Para Flórez es un formato muy interesante porque permite "leer" en condiciones en las que no se podría hacer, como correr o conducir. "Es una opción de entretenimiento muy válida porque dura muchas horas", celebra.

También muy exigente por los narradores. Por ejemplo, un libro de 400 páginas puede escucharse en unas 10 horas. Por cada hora, el locutor puede estar en la cabina unas tres horas y media. "La gente piensa que lo que escucha es lo que sale a la primera, pero no", bromea, "me equivoco, pico agua, me detengo y respiro, la voz es un músculo y las sesiones de grabación son de unas cuatro o cinco horas máximo".

Flórez – muy activa también en las redes sociales – cree que su trabajo es importante que lo haga una persona y no la inteligencia artificial. "No está dando buenos resultados, todavía, pero los profesionales de todos los sectores del audio debemos ponernos las pilas y dar un paso adelante en lo que nos humaniza".

Los audiolibros y las ficciones sonoras son también un espacio interesante para muchas actrices que apuestan por proyectos que no requieren pantallas y que ponen el foco en su voz, donde deben concentrarse toda su energía. Es el caso de Maria Molins que, recientemente, participó en la locución de la ficción sonora 'La esposa del detective', de la plataforma Audible.

"Cuando tienes una cámara delante hay muchos recursos para construir el personaje, pero cuando sólo tienes la voz tienes que afinar muchísimo, la comedia es diferente al drama, es necesario utilizar un ritmo, un tono, un volumen...", detalla. Molins también hace valer las posibilidades de un tipo de proyecto libre de "presión estética". "Debemos poder dar oportunidad a que personajes de más de 40 y 50 tengan el peso que les corresponde", señala.

Noticias relacionadas

La actriz cree, pues, que hay una serie de cosas que no van a morir nunca y que la ficción es una de ellas. "Por eso considero que la ficción sonora se ha puesto de moda, porque necesitamos cerrar un poco los ojos, y escuchar", defiende. Molins, que ha participado en audiolibros con anterioridad, opina que ni hay formato alguno que se coma el otro, ya sea la literatura en papel, el teatro o el cine. "Son complementarios, lo que necesitamos es cultura", concluye.