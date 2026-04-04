Última hora de los conciertos de Rosalía, hoy en directo: setlist de 'Lux', fechas y horarios

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Aitana habla sobre su ruptura con Sebastián Yatra El confesionario de Aitana empieza fuerte: "Fue muy bueno. Malo no fue. Pero cuando íbamos a hacer un año me dijo que a partir del año podría ser infiel", suelta algunas pistas la cantante catalana sobre su última ruptura, con Sebastián Yatra. "Yo en ese momento dije que por lo menos era sincero", añade entre risas.

Aitana, invitada al confesionario de Rosalía La cantante Aitana Ocaña ha aparecido en el tercer concierto de Rosalía y ha sido la elegida para el famoso confesionario de 'La Perla'. Ya desvelaba unos minutos antes su compañera en la academia de Operación Triunfo que estaban todos los del grupo "El grupo de OT está ardiendo no digo más….".

El 'setlist' del concierto Casi todo el disco de 'Lux', unas cuentas referencias a 'Motomami', un recuerdo de 'Los Ángeles' y ninguna mención a 'El mal querer'. Salvo cambios de última hora, este es el 'setlist' que interpretará Rosalía este miércoles en su segundo concierto en Madrid.

Imágenes de Rosalía en Euphoria

Preparada para la tercera noche Rosalía comparte una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece ultimando los preparativos para la tercera noche en el Movistar Arena de Madrid.

Leticia Blanco Así es el fanzine del 'Lux Tour' Uno de los productos de merchandising del ‘Lux Tour’ más especiales para la propia Rosalía es el fanzine en el que la catalana ha volcado gran parte de las referencias que han inspirado su disco más espiritual hasta la fecha. La publicación, que cuesta 25 euros y puede conseguirse en los conciertos (excepto para aquellos que han pagado la entrada VIP, donde ya viene incluido) es un cuidado artefacto de 64 páginas dividido en cuatro movimientos, igual que el disco, que reúne las letras de todas las canciones (en el idioma original y en inglés), fotografías de la artista y acotaciones en las que hay sobre todo pequeñas biografías de las santas que han inspirado ‘Lux’, pero también sorpresas como citas a Borges, The Beatles o Joni Mitchell: un mix de alta cultura y referencias pop muy personal. Así es el fanzine del 'Lux Tour'. Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

Erik Satie dando saltos

'Un escándalo en Königsberg', de Christopher Clark: santos o santurrones en la patria de Kant