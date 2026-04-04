Medio siglo del debut de los Ramones
10 artistas responden a la pregunta ¿qué es el punk actualmente?: "Es la necesidad de hacer algo y hacerlo, incluso sin recursos ni talento"
El primer elepé de los Ramones, publicado en abril de 1976, inauguró la era punk original, cuyo legado analizan una decena de creadores
Los punks eran gente que reaccionaba de manera mema ante una sociedad estúpida. Es fundamental la memez en el punk. Desde que entró Berlín en escena, son una especie de alemanes/hippies/ecologistas con objetivos. El punk solo puede tener un objetivo: la memez.
El punk para mí sigue significando lo mismo: Ramones, Sex Pistols, Damned, etcétera. Después ha habido varias ramificaciones, como pasa en todos los estilos: pop-punk, punk costra, techno-punk y, en nuestro caso, piji-punk.
El punk no es solo música, es una forma de estar en el mundo. Hoy hay un aumento claro del uso del aparato represivo dirigido contra migrantes, disidencias políticas y movimientos sociales, mientras se alimenta un discurso supremacista y de odio que normaliza la violencia. Por eso el punk está presente y pone el cuerpo. Los punks somos rebeldes que se niegan a encajar en un sistema que nos quiere domesticados y convertimos la música, la 'performance' y los espacios alternativos en formas de resistencia. Hoy en día es más necesario que nunca.
El punk ya en su momento tenía mucho que ver con la actitud, no solo con un sonido. Eso ya estaba muy claro en algunos discos de The Clash, por ejemplo. El punk se ha perpetuado en la manera de hacer las cosas. Evidentemente, sigue habiendo bandas con un sonido punk primigenio, pero no creo que Fugazi, pongamos por caso, suene a ese tipo de punk; sin embargo, sí es punk su actitud y la manera de hacer las cosas de su discográfica, Dischord Records.
Para mí la palabra punk se alza en contra de todo lo establecido e impuesto. El punk jamás es pijo, ni de derechas, ni racista, y está en contra de todo lo que coarte libertades. Los grupos de mujeres punk han hecho una gran labor por las luchas feminista y LGBTIQ+. Para la mujer el punk es y fue poder, expresión y liberación de los cánones establecidos del patriarcado. La actitud 'hazlo tú mismo' impulsa un arte sin ataduras ni reglas. El impulso punk ayuda a canalizar y verbalizar la rabia y la convierte en arte.
Para mí punk así en general es desobediencia, arrogancia e independencia, pese a que intentar definirlo es raro, un poco como ir en contra del propio concepto de punk, que me parece muy mutable. Pero, vaya, para mí sería hacer lo que te da la gana, a tu manera, no dar explicaciones a nadie y no seguir ninguna directriz, ni ningún interés oculto (ni por supuesto económico), cuestionarlo todo y no comprar ningún discurso institucional ni preestablecido.
Creo que el punk siempre ha ido más allá de un estilo musical o un uniforme concreto, de hecho como fenómeno cultural apareció y desapareció rápido, pero dejó una huella que todavía perdura. A día de hoy nosotros lo asociamos sobre todo a tener actitud y criterio, a no seguir al rebaño, a hacer las cosas en las que creemos y a hacerlas uno mismo.
Para mí el punk significa honestidad, solidaridad y rabia. El legado que más he valorado siempre es el del 'hazlo tu mismo': cualquiera puede hacer lo que se proponga con los pocos medios que tenga a su alcance.
Si centramos el origen del punk en Londres y en Malcolm McLaren y no en, por ejemplo, Los Saicos, todo parece una gran farsa. Aun así, de esa gran farsa salieron escenas realmente comprometidas con el ruido y la justicia social, escenas de punk y hardcore que actualmente siguen muy vivas y han generado un circuito internacional de bandas, sellos, salas y fancines que han sido una parte importante de nuestra educación. El punk es, para nosotros, seguir creando espacios de resistencia, espacios donde imaginar otros discursos, otras formas de estructurarse, mucho más compartidas y justas.
Para mí, el punk es una energía que puede aplicarse a muchos otros estilos musicales o artísticos, como la pintura o el cine. No se trata tanto de un estilo musical como de la necesidad de hacer algo y hacerlo, incluso cuando no hay recursos, talento o contactos. En el fondo, el punk es actuar sin miedo, enfrentarse de forma genuina y honesta a aquello que uno necesita expresar.
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