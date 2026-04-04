10 artistas responden a la pregunta ¿qué es el punk actualmente?: "Es la necesidad de hacer algo y hacerlo, incluso sin recursos ni talento"

Víctor Coyote (Músico e ilustrador) Los punks eran gente que reaccionaba de manera mema ante una sociedad estúpida. Es fundamental la memez en el punk. Desde que entró Berlín en escena, son una especie de alemanes/hippies/ecologistas con objetivos. El punk solo puede tener un objetivo: la memez.

Joaquín Rodríguez (Los Nikis, Los Nikis de la Pradera) El punk para mí sigue significando lo mismo: Ramones, Sex Pistols, Damned, etcétera. Después ha habido varias ramificaciones, como pasa en todos los estilos: pop-punk, punk costra, techno-punk y, en nuestro caso, piji-punk.

Semolina Tomic (directora de L'Antic Teatre) El punk no es solo música, es una forma de estar en el mundo. Hoy hay un aumento claro del uso del aparato represivo dirigido contra migrantes, disidencias políticas y movimientos sociales, mientras se alimenta un discurso supremacista y de odio que normaliza la violencia. Por eso el punk está presente y pone el cuerpo. Los punks somos rebeldes que se niegan a encajar en un sistema que nos quiere domesticados y convertimos la música, la 'performance' y los espacios alternativos en formas de resistencia. Hoy en día es más necesario que nunca.

Jordi Llansamà (fundador de la discográfica BCore) El punk ya en su momento tenía mucho que ver con la actitud, no solo con un sonido. Eso ya estaba muy claro en algunos discos de The Clash, por ejemplo. El punk se ha perpetuado en la manera de hacer las cosas. Evidentemente, sigue habiendo bandas con un sonido punk primigenio, pero no creo que Fugazi, pongamos por caso, suene a ese tipo de punk; sin embargo, sí es punk su actitud y la manera de hacer las cosas de su discográfica, Dischord Records.

Pat Escoín (cantante de Los Romeos) Para mí la palabra punk se alza en contra de todo lo establecido e impuesto. El punk jamás es pijo, ni de derechas, ni racista, y está en contra de todo lo que coarte libertades. Los grupos de mujeres punk han hecho una gran labor por las luchas feminista y LGBTIQ+. Para la mujer el punk es y fue poder, expresión y liberación de los cánones establecidos del patriarcado. La actitud 'hazlo tú mismo' impulsa un arte sin ataduras ni reglas. El impulso punk ayuda a canalizar y verbalizar la rabia y la convierte en arte.

Eugènia Broggi (directora de L'Altra Editorial y exguitarrista de Los Fresones Rebeldes) Para mí punk así en general es desobediencia, arrogancia e independencia, pese a que intentar definirlo es raro, un poco como ir en contra del propio concepto de punk, que me parece muy mutable. Pero, vaya, para mí sería hacer lo que te da la gana, a tu manera, no dar explicaciones a nadie y no seguir ninguna directriz, ni ningún interés oculto (ni por supuesto económico), cuestionarlo todo y no comprar ningún discurso institucional ni preestablecido.

Beto (batería y compositor de F.A.N.T.A.) Creo que el punk siempre ha ido más allá de un estilo musical o un uniforme concreto, de hecho como fenómeno cultural apareció y desapareció rápido, pero dejó una huella que todavía perdura. A día de hoy nosotros lo asociamos sobre todo a tener actitud y criterio, a no seguir al rebaño, a hacer las cosas en las que creemos y a hacerlas uno mismo.

Juarma (escritor e historietista) Para mí el punk significa honestidad, solidaridad y rabia. El legado que más he valorado siempre es el del 'hazlo tu mismo': cualquiera puede hacer lo que se proponga con los pocos medios que tenga a su alcance.

Mujeres Si centramos el origen del punk en Londres y en Malcolm McLaren y no en, por ejemplo, Los Saicos, todo parece una gran farsa. Aun así, de esa gran farsa salieron escenas realmente comprometidas con el ruido y la justicia social, escenas de punk y hardcore que actualmente siguen muy vivas y han generado un circuito internacional de bandas, sellos, salas y fancines que han sido una parte importante de nuestra educación. El punk es, para nosotros, seguir creando espacios de resistencia, espacios donde imaginar otros discursos, otras formas de estructurarse, mucho más compartidas y justas.