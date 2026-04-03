Pablo Sánchez, cantante de La Raíz y Ciudad Jara, anuncia la remisión de su cáncer: "Gracias a la sanidad pública sigo vivo"

El cantante y compositor de Gandia de los grupos La Raíz y Ciudad Jara, Pablo Sánchez, ha anunciado que está en remisión completa del cáncer en la sangre (mieloma) que le obligó a principios de 2025 a apartarse de los escenarios y a no participar en la gira de reencuentro de la banda de Gandia.

"Es un privilegio afirmar que gracias a la sanidad pública y a la investigación sigo vivo", manifiesta el también vocalista de Ciudad Jara en una publicación en redes sociales.

Su agradecimiento

A mediados de febrero del año pasado, Pablo Sánchez anunció que le habían diagnosticado de mieloma múltiple y debía empezar el tratamiento médico, por lo que no formaría parte de la gira de reencuentro de La Raíz. A petición de él mismo, este tour siguió adelante y mantuvo todas las fechas programadas para 2025.

En su mensaje de este viernes, el cantante relata que, desde que fue diagnosticado, lo que "propició una avalancha de mensajes y de amor". Explica que desde entonces ha dado "muy pocas señales" de su situación, por lo que actualiza su situación y muestra su agradecimiento.

"Me diagnosticaron un cáncer en la sangre (mieloma). Fueron nueve meses de tratamiento y un ingreso de aislamiento, dentro de un ensayo clínico con Car-T. Hace seis meses volví a casa y hoy estoy en remisión completa. Conviviré con analíticas y controles, pero hoy en día no me puedo sentir mejor", manifiesta.

El cantante de La Raíz señala que "no es sencillo" convivir con una enfermedad que "ha arrasado con partes que fueron importantísimas" en su vida, convirtiéndole "en una persona diferente".

Su nueva novela

"Ahora ando lidiando con esta nueva realidad y encontrando a un nuevo Pablo, que me gusta", indica, y destaca que durante el último año ha escrito una novela: una de sus "nuevas ilusiones" que "en breve será pública".

Por último, da una serie de agradecimientos: "A mi madre, que sujetó mi mano en cada visita y en el 'trasplante'. A Jara, por sacar una mejor versión de mí, cuando apenas podía. A mi familia y a las personas que habéis sufrido el proceso a mi lado. Sé que no os he podido demostrar ni dar nada de vuelta".

También da las gracias "al equipo de la UICAB (Unidad de Investigación Clínica y de productos con Actividad Biológica del IIS La Fe), a todos los hematólogos de La Fe y a todo el personal de la planta de trasplantes. Os habéis convertido en mi familia para siempre. A todos los que, desde la distancia y a través de mensajes, me abrazáis".

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Y concluye: "Ahora sí. Podemos vernos. Ahora solo quiero vivir. ¡Un abrazo!".