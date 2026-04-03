El Museu de Reus conserva los pocos documentos de Gaudí salvados del incendio del taller de la Sagrada Família

El Museu de Reus conserva los pocos documentos del arquitecto Antonio Gaudí que fueron salvaguardados del incendio del taller de la Sagrada Família, en Barcelona, justo estallar la Guerra Civil. La equipación municipal cuenta con una quincena de piezas del artista como por ejemplo dibujos, apuntes o la fotografía más conocida de cuando era joven. Domènec Sugrañes, reusenc y director de las obras de la basílica, dio documentación para exponer en el nuevo museo de la ciudad en 1934. Solo dos años más tarde, el 1936, el obrador de la Sagrada Família fue quemado y se destruyó la mayor parte del fondo. El director del Museu de Reus, Marc Ferran, explica al ACN que estos elementos "ayudan a entender cómo --Gaudí-- trabajaba y evolucionaba como creador".

Después de una reforma, el enero pasado reabrió el Museu de Reus de la plaza Llibertat con una sala dedicada a los artistas locales. Entre estos, hay un espacio para Antonio Gaudí. Se expone una parte del fondo del arquitecto que custodia la equipación municipal. Se trata de las pocas piezas que se conservan actualmente del arquitecto modernista.

En los años 30 del siglo pasado, el conservador del museo, Pere Rius, fue a ver a Domènec Sugrañes en Barcelona. Sugrañes también era de Reus y dirigía las obras de la Sagrada Familia. Gaudí había muerto en 1926 y le preguntó si podía dar alguna documentación para exponerla en el Museo de Reus que estaba a punto de abrir las puertas. Así, la ciudad pasó a custodiar una quincena de apuntes, dibujos y esbozos del artista.

El 1934 se inauguró el Museu de Reus y dos años más tarde, en julio de 1936, prendieron fuego al taller de la Sagrada Familia al estallar la Guerra Civil. Así, se destruyeron casi todos los planos, fotografías y maquetas de Gaudí. "Como la mayoría se quemaron, los investigadores tienen estos documentos para intentar poner de relieve y dar luz a la trayectoria del arquitecto. Estos documentos ayudan a entender como trabajaba y como evolucionaba como creador", destaca Ferran.

Hay varias piezas. Una ilustración de la carroza por la cabalgata en honor al rector de Vallfogona en el tercer centenario de su nacimiento a Tortosa, una hoja con dibujos de hojas y plantas y el diseño de un relicario. También el carnet de expositor de la Exposición Universal de Barcelona del año 1888, con una fotografía y su firma, y la foto de Antonio Gaudí de joven cuando acabó sus estudios en 1978. Esta última es seguramente la imagen "más reconocida" del arquitecto, señala Ferran.

El cuaderno y la fachada de Misericordia

Dos de los elementos más destacados son una libreta de notas y el diseño de la fachada del santuario de Misericordia de Reus, que no se acabó ejecutando. En cuanto al cuaderno, Gaudí expone algunas anotaciones relacionadas con las primeras obras. "Escritos donde Gaudí expresara sus ideas, no hay muchas, y por tanto, el cuaderno es de los pocos lugares donde Gaudí, de joven sobre todo, dejó manuscritas ideas sobre aspectos de la arquitectura y de la historia", revela el director del Museu de Reus.

A pesar de ser reusenc, Gaudí no tiene obra en la ciudad. El Ayuntamiento de Reus le encargó la reforma del santuario, tenía que intervenir a la fachada y en el paseo, pero un conflicto con los vecinos por la colocación de unas vallas acabó con esta idea. Ahora, al Museu de Reus se expone el diseño de la fachada que es el único testigo que queda de aquella idea.

Hasta ahora, todas estas piezas no estaban expuestas, pero con la reforma del museo se han puesto dentro de una vitrina. Se trata de documentos en papel y la conservación no es una tarea fácil. Por eso, ahora el Museu de Reus trabaja para hacer un facsímil de todos ellos y garantizar así el buen estado de los elementos.

Documentos sin exponer

Hay un par de documentos que todavía no se han expuesto, Ferran comenta que despacio se irán exhibiendo. "Básicamente por un tema de conservación, porque son piezas en papel y, por lo tanto, es un material delicado. La dinámica de esta colección de Gaudí es que la gente la pueda ir contemplando a medida que se vaya exponiendo", afirma el director del museo.

Ferran señala que todo el fondo relacionado con Gaudí es "muy consultado" por investigadores, tanto del estado español como de fuera, sobre todo del Japón. Por eso, desde el Museu de Reus han digitalizado toda la documentación para que sea consultable en línea. "De este modo, el investigador no hace falta que toque el original, a pesar de que, a veces, si se requiere, también se le enseña", aclara Ferran.

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Paralelamente, el museo trabaja con varios actos en el marco del Año Gaudí. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, en mayo, se inaugurará una exposición alrededor de los "pongos" relacionados con Gaudí. La muestra repasará la marca que se han construido alrededor del arquitecto.