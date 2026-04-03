Un Caldara desconocido inaugura el Festival de Pascua de Peralada

La edición de Pascua del 40º Festival Perelada (Girona) se inauguró la noche del Jueves Santo con toda una novedad, el oratorio ‘Cristo condannato’, poco divulgada obra sacra en dos partes con música del compositor barroco Antonio Caldara que recrea diversos episodios de la Pasión según los Evangelios. Estrenado en Semana Santa en 1717 en Viena, la obra se escuchó en la iglesia del Carmen de Peralada con el conjunto residente del certamen, la orquesta Vespres d’Arnadí que, siempre en este Festival, ya ha dado a conocer otros interesantes oratorios de Alessandro Scarlatti, Hasse y Stradella, todos bajo la dirección de Dani Espasa.

El maestro de Tarragona se introducía ahora en el universo de Caldara con esta obra profundamente italiana a pesar de su origen vienés. No se trata de una pieza litúrgica, sino de un drama musical con acusado sentido moral que pretendía invitar a la reflexión en el ámbito espiritual y dogmático que marcó el debut del compositor en la corte vienesa después de haber paseado su talento por diversas capitales europeas. El genio de Bach, Händel y Vivaldi opacaron su inmenso legado que incluye más de 30 oratorios, 20 misas y unas 80 óperas, una de ellas, ‘Il più bel nome’, fue la primera en representarse en Barcelona (1708). También muy teatral, ‘Cristo condannato’ muestra a Poncio Pilato cuando se enfrenta al juicio de Jesús debatiéndose entre su conciencia y la presión política y popular.

La edición de Pascua del 40º Festival Perelada se estrenó con el oratorio 'Cristo condannato' / Miquel Gonzalez

Ya desde la sinfonía, a cargo de la cuerda, se apreció un convincente tratamiento de los ‘tempi’ y de la tensión dramática, necesaria como para entrar en esta meditación alegórica y moral sobre la culpa, el arrepentimiento y la justicia. A Pilato, interpretado por un experto y potente Nicolas Brooymans y su mujer, la fantástica soprano Montserrat Seró, se les unen narradores como El Texto Sagrado (una eficaz y expresiva Maite Beaumont) el Alma Arrepentida (la sensible y cristalina Ana Quintans, de absoluto control del vibrato), quien cuestiona la culpabilidad de la humanidad en la muerte de Cristo. El quinto solista es un líder del pueblo, un extenuante papel que defendió con rotundidad Josep-Ramon Olivé, a quien le faltó algo de flexibilidad en las agilidades y puntualmente mayor control en la zona aguda. Todos estuvieron apoyados por el bien amalgamado Cor Francesc Valls que dirige Pere Lluís Biosca.

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El festival continuará con actuaciones diarias hasta el domingo de Resurrección y, entre otros, se contará para ello con la participación del octogenario director William Christie, quien recibirá la Medalla de Honor del Festival.