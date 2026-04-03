La RAE resuelve dudas: ¿la forma correcta es 'la árbitro' o 'la árbitra'?

El fútbol femenino se ha convertido en los últimos años en un fenómeno social y deportivo de carácter mundial, rompiendo tanto récords de audiencia y de consumo televisivo como de licencias y jugadoras, aunque aún le queda camino por recorrer para colocarse al nivel del masculino, sobre todo en el tema económico de fichas y clubes. En España, seguramente haya influido el que las chicas de la roja sean las actuales campeonas del mundo desde la final del 2023 y que a nivel individual hayan recogido premios y reconocimientos. Los datos hablan por sí solos: la final de la Eurocopa Femenina 2025, según RTVE, tuvo un pico de 6.498.000 espectadores y la del Mundial de Fútbol Femenino 2023 congregó ante el televisor a 5.599.000 espectadores y una cuota de pantalla del 65,7%. El minuto de oro superó los 7 millones y fue seguida en algún momento por 8.858.000 espectadores.

También en términos de asistencia a estadios se han roto barreras y cada vez es más frecuente la afluencia de espectadores para ver el fútbol femenino desde las gradas. El récord está en el partido de cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League entre el FC Barcelona y el Real Madrid de 2022, que atrajo a 91.553 espectadores.

La mujer, en el mundo del fútbol, ha pasado de invisible a invencible. Su papel se impone y, lejos de detenerse, la apuesta por el fútbol femenino sigue sobre la mesa y va a más. Experimenta, por tanto, un auge sin precedentes y está presente en el campo como deportista, aficionada, entrenadora y, como no podía ser de otra manera, también como juez de línea y árbitra. ¿O árbitro? O ambas. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a ellas?.

La roja, campeona del mundo desde 2023 / EUROPA PRESS

La Real Academia Española (RAE) nos lo aclara y no deja lugar a dudas: “la palabra 'árbitro' pertenece al grupo de sustantivos que manifiestan el género cambiando la terminación, de manera que el femenino de 'árbitro' es 'árbitra', forma documentada ya desde época clásica; por tanto, no es apropiado decir 'árbitro'”.

¿El o la árbitra?

Una vez clarificado, se presenta la duda de si se puede construir el femenino a partir del artículo, es decir, si es correcto decir 'la árbitro' y qué artículo debe acompañar al femenino 'árbitra'. “Tradicionalmente, ante sustantivos femeninos que comenzaban por /a/ tónica o acentuada, como 'agua', 'área' o 'hacha', el artículo tomaba la forma 'el', que no era, en esos casos, un artículo masculino, sino una variante histórica del artículo femenino; por esa razón decimos 'el agua clara', 'el área delimitada' o 'el hacha afilada'”, apunta la Academia.

De acuerdo con esa regla, deberíamos decir 'el árbitra', sin embargo la RAE afirma que en la actualidad resulta más natural decir 'la árbitra' porqueesa antigua norma no funciona de una manera espontánea. Y es que, según la RAE, el hablante de hoy asocia exclusivamente la forma 'el' del artículo con el género masculino, de ahí que con el femenino 'árbitra' tienda a usar el artículo femenino, 'la'. Lo mismo ocurriría con el artículo indefinido, 'una'.

Es decir, que lo correcto gramaticalmente sería 'la arbitra' o 'una árbitra'.

Lingüistas especialistas

El Departamento de 'Español al día' de la Real Academia Española, formado por un equipo de filólogos y lingüistas especialistas en las normas que rigen el español como lengua, está al servicio de los ciudadanos para responder a todas aquellas consultas lingüísticas que les surjan. Si hasta hace años el contacto se realizaba a través del correo ordinario o el fax, hoy aprovecha las posibilidades que ofrecen los medios electrónicos y cuenta con un canal directo para recibir las dudas de usuarios a través de la red social X.

¿Tiene usted alguna cuestión más? ¿Necesita confirmar si es correcta alguna expresión coloquial? Pueden enviar directamente sus dudas a la RAE, incluyendo la mención @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE. Y la institución se encargará de responderle. Pruebe.