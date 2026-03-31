Yudania Gómez Heredia, de analizar el disco de Rosalía a dirigir su orquesta en el Lux Tour

La cubana Yudania Gómez Heredia, nacida en Santa Clara, ha pasado de publicar un clip analizando 'Berghain' en su Instagram a recibir la llamada de Rosalía y acabar siendo su mano derecha al frente de la Orquesta Heritage que acompaña a la artista catalana en el World Lux Tour. El álbum más clásico de Rosalía necesitaba un buen conjunto y de alguien como ella capaz de pasar de la clásica y al pop con soltura. Gómez Heredia, con una sólida formación clásica pero mentalidad abierta, se siente tan a gusto dirigiendo un 'Réquiem' como los temas de 'Motomami' que ha adaptado ligeramente para orquesta.

Gómez Heredia ha pasado de analizar y conectar las referencias de Lux con la música de Orff, Vivaldi, Händel o Fauré con una pasión impresionante en redes sociales a experimentarlas en directo.

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En Lyon (Francia) donde arrancó el tour el pasado 16 de marzo, el público aplaudió a rabiar a la Heritage Orchestra cuyos músicos estaban muy atentos a cualquier indicación de la directora. La formación situada en el centro de la pista sorprendió con una directora diferente que vivió aquella experiencia en el polo opuesto de los conciertos que suele dirigir en Alemania y otros países, en iglesias y auditorios. “Fue una sensación surrealista. Tú sientes la vibración de la gente, que quiere estar ahí. Fueron súper agradecidos con la orquesta”, explicó sobre la experiencia en el pódcast Las Cosmos. La directora nunca olvidará los aplausos y el calor de los fans. Los móviles grabándolo todo y el griterío histérico no es lo común en la clásica. Para ella es un reto pilotar la orquesta que ocupa un lugar prominente en los conciertos del World Lux Tour.

Desde su aparición, sus seguidores en Instagram han crecido de forma exponencial. Vale la pena echarle un vistazo a @yudi_dirige para descubrir más acerca de ella.

Heredia, tocando el órgano. / Sabine Franzl

Gómez Heredia es compositora, directora y organista. Cuando aceptó integrarse en ella no imaginaba todo lo que conllevaría. “Es una locura todo… Ha sido un poco rápido, corriendo. Es que pasó sin que yo me diera cuenta de la magnitud de todo aquello. Me alegro muchísimo de este proyecto porque lo siento tan cercano, como si lo hubiera hecho toda mi vida, a pesar de que es la primera vez que dirijo un repertorio así, o sea, de este tipo de música”, comentó en el podcast Las Cosmos un día después de arrancar el Lux Tour.

Música sacra y son

La directora cubana está viviendo un sueño. Para ella, como para Rosalía, no existen fronteras en la música. Creció escuchando a tanto los compases de las obras de Bach, como los alegres ritmos tropicales: salsa, rumba y son. Comenzó su formación musical en la Escuela Nacional de Música de La Habana, donde se especializó en dirección coral y teoría musical. Después se trasladó a Alemania para estudiar música sacra en la universidad de Ratisbona, donde aprendió a tocar el órgano, un instrumento dificilísimo que le robó el corazón. Se especializó en improvisación al órgano y aprendió alemán.

Su entusiasmo por la música y su sentido del humor son palpables en sus vídeos de Instagram. Intenta que la clásica llegue a todo el mundo. Lamenta el estigma que tiene entre los jóvenes y el desconocimiento que existe hoy en día, aunque el acercamiento de Rosalía a la clásica y la ópera experimentado en 'Lux' puede suponer un giro importante. Al fin y al cabo, es la base de toda la enseñanza musical. "La clásica puede ser divertida" ha defendido en numerosas ocasiones esta mujer que desembarcó en Ratisbona en 2015. Se quedó estudiando allí hasta el 2020 y después marchó a Núremberg para especializarse en dirección coral y dirección de orquesta. En 2024 se licenció y hoy está haciendo lo que nunca imaginó, trabajando en grandes recintos deportivos con la estrella del momento, Rosalía.

Su aspecto ha cambiado desde que está con ella. La directora cubana ha añadido color a su rizado pelo negro, unas largas trenzas rubias muy favorecedoras. Ahora tiene un aire más sofisticado acorde con la elegante vestimenta que luce en el concierto.

Aunque muchos la habrán descubierto a raíz de los conciertos con Rosalía, Gómez Heredia se está abriendo camino tanto en Alemania donde ha trabajado con diversas formaciones como el Ensemble Reflector y también ha dirigido en otros países como España e Inglaterra, donde trabajó con la orquesta Chineke!, primera orquesta profesional de Europa formada por músicos pertenecientes a minorías étnicas.