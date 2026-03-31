Cine
Sophie Turner se lesiona la espalda durante el rodaje de 'Tomb Raider' y podría ser sustituida
La actriz Sophie Turner, que interpreta a Lara Croft en la nueva serie de 'Tomb Raider', ha sufrido una lesión en la espalda que ha obligado a detener el rodaje en Londres al menos durante un mes
Una lesión en la espalda de la protagonista Sophie Turner ha obligado a paralizar el rodaje en el condado de Surrey, al suroeste de Londres, de la nueva serie de la saga Tomb Raider al menos durante un mes, según señala este lunes el diario 'The Sun'.
La productora Prime Video confirmó por su parte que Turner, que encarna a la aventurera y arqueóloga Lara Croft, ha sufrido "una herida leve" y que por ello "la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse".
Sin embargo, 'The Sun' habló con una fuente de la producción que fue más pesimista: "Ha sido un caos en el set y ahora todo el rodaje está en peligro". Según dijo, Turner, que ya llegó al rodaje en enero con dolor en la espalda, ha llevado su cuerpo al límite en unas escenas con mucha exigencia física.
La situación es tal que la producción está contemplando descartar a Turner y elegir a otra protagonista, pero "hay tanto que se ha rodado ya que se ha vuelto un dolor de cabeza para los productores", dijo la misma fuente.
Sophie Turner, que alcanzó la fama con 'Game of Thrones¡ ('Juego de tronos'), ha contado en alguna ocasión que tuvo que contratar a un entrenador personal para adecuar su cuerpo y su resistencia física para el papel, invirtiendo ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y fue entonces cuando descubrió que tenía un problema crónico en la espalda que creyó podría superar.
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