El 'merchandising' de Rosalía ya está agotado en su página web

Rosalía solo ha dado seis conciertos del 'Lux Tour' que la llevará en los próximos meses por medio planeta y anoche debutó en Madrid con un espectáculo que parece haber dejado una huella profunda en sus seguidores. Pero han sido suficientes para que el interés por la catalana se dispare y el merchandising de 'Lux' se agote en su página web oficial.

Las palabras 'sold out' aparecen sobreimpresas en la mayoría de productos relacionados con su último disco: el top de tirantes negro con el logo de 'Lux', la camiseta amarilla con una partitura dibujada, hasta la pitillera plateada y la sudadera con capucha blanca han agotado existencias. Solo el vinilo y el CD de 'Lux' se encuentran disponibles en estos momentos.

En los conciertos como el de ayer en el Movistar Arena sí que hay merchandising para los fans que han conseguido entradas en las tiendas ubicadas dentro del recinto, pero en estos momentos todos aquellos que no han podido comprar una entrada tampoco pueden hacerse con una camiseta o un jersey. Y es de prever que, dado los muchos conciertos que quedan todavía por delante, se repongan existencias para satisfacer la enorme demanda.