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El K-pop conquista también Las Vegas: Lisa, de Blackpink, será la primera artista coreana en tener una residencia

Lisa, integrante de Blackpink, hará historia en Las Vegas con 'Viva La Lisa', una residencia de conciertos en el Coliseo del Caesars Palace los días 13 y 14, y 27 y 28 de noviembre.

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Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Céline Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o los Back Street Boys.

Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Céline Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o los Back Street Boys. / EPC

EFE

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Lisa, integrante del grupo de K-pop Blackpink, anunció este lunes una residencia de conciertos en Las Vegas, un hito que la convierte en la primera artista de una banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como 'capital mundial del entretenimiento'.

Bajo el título 'Viva La Lisa', los conciertos de la rapera y cantante de origen tailandés tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre.

Este anuncio marca un hito para la industria del K-pop, ya que la intérprete se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.

Esta residencia llega tras el reciente estreno el mes pasado de 'Deadline', el nuevo trabajo discográfico junto a sus compañeras del grupo Blackpink y el lanzamiento de primer álbum de estudio en solitario, 'Alter Ego', el año pasado.

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Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Céline Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o los Back Street Boys.

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