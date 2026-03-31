Música
El K-pop conquista también Las Vegas: Lisa, de Blackpink, será la primera artista coreana en tener una residencia
Lisa, integrante de Blackpink, hará historia en Las Vegas con 'Viva La Lisa', una residencia de conciertos en el Coliseo del Caesars Palace los días 13 y 14, y 27 y 28 de noviembre.
Así fue el regreso de BTS en su concierto en Seúl: emoción, hits y nuevo álbum 'ARIRANG'
BTS lidera Billboard con su álbum de regreso y logra el mayor éxito de un grupo en una década
Lisa, integrante del grupo de K-pop Blackpink, anunció este lunes una residencia de conciertos en Las Vegas, un hito que la convierte en la primera artista de una banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como 'capital mundial del entretenimiento'.
Bajo el título 'Viva La Lisa', los conciertos de la rapera y cantante de origen tailandés tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre.
Este anuncio marca un hito para la industria del K-pop, ya que la intérprete se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.
Esta residencia llega tras el reciente estreno el mes pasado de 'Deadline', el nuevo trabajo discográfico junto a sus compañeras del grupo Blackpink y el lanzamiento de primer álbum de estudio en solitario, 'Alter Ego', el año pasado.
Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Céline Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o los Back Street Boys.
- La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
- La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028
- Una declaración de la renta cada vez más compleja