Concierto de Rosalía en Madrid, hoy en directo: última hora y 'setlist' del primer concierto de 'LUX' en el Movistar Arena

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

El éxtasis madrileño Más palabras de Rosalía: "Me encanta haber vuelto aquí; hace más de una década que vengo a Madrid y es una ciudad que quiero mucho y de la que tengo muchos recuerdos. Vine a cantar a Casa Patas y allí sentí el duende como en ningún otro lugar. ¡Quién me diría a mí que 10 años después estaría yo aquí así!", ha comentado esta catalana que ya empezó a brillar con su disco flamenco 'Los Angeles' (2017). Informa Efe.

Pedro del Corral La crónica del concierto Es difícil describir lo que Rosalía ha montado en Madrid. No ha sido un concierto al uso. Había tantos estilos, tantas referencias, tantos instrumentos, tantas pulsiones que, pese a la complejidad de digerirlo en 100 minutos, ojo, la conmoción sigue latente. La catedral sonora que ha levantado en el Movistar Arena es única. No hay algo parecido en todo el mundo. Y ella lo sabe. Por ello, con la inteligencia que la caracteriza, tan radical, no ha escatimado en detalles. Hasta un botafumeiro ha desplegado para ilustrar su ascensión. Es la primera vez que presentaba Lux en España. Y, claro, tras la indisposición que sufrió en Milán, su resurrección ha sido gloriosa. En plena Semana Santa. Y con la procesión de las Siete Palabras pateando el centro. Su música bien podría haberla acompañado. Aunque, bueno, dada la sublime Eucaristía que ha protagonizado, la Todopoderosa es ella. Rosalía está hecha de un material pocas veces visto en un escenario. Lee aquí la crónica completa de Pedro del Corral.

Final del concierto Rosalía despide su primer concierto en Madrid simulando su propio funeral con 'Magnolias'.

Canciones fuera de las plataformas Rosalía interpreta 'Novia Robot' y 'Focu 'ranni', las dos canciones solamente disponibles en el disco físico, antes de despedirse de su primer concierto en Madrid.

Rosalía canta bajo un botafumeiro colgado del techo Pedro Corral

Último acto Rosalía se vuelve a cambiar de vestuario y regresa al escenario principal como una auténtica 'Motomami' para interpretar 'Bizcochito' y 'Despechá'.

Así ha sido la interpretación de Rosalía de 'La Perla' Pedro Corral

Junto a la orquesta Rosalía sigue su concierto desde la parte central del Movistar Arena junto a la arena con la interpretación de 'La Rumba del Perdón' y 'CUUUUuuuuuute'.

Rosalía versiona la canción 'Can't Take My Eyes Off You', de Frankie Valli Pedro Corral