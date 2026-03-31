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Dua Lipa será la comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres

La artista, que ha fundado el Service95 Book Club, ha dado voz a autores censurados y elegido obras como 'Cien años de soledad' para su club de lectura

¿Qué hace Dua Lipa con Irene Vallejo en el Hay Festival? Las famosas leen y leen fenomenal

La escritora Irene Vallejo y Dua Lipa en el pasado Hay Festival de literatura en Gales.

La escritora Irene Vallejo y Dua Lipa en el pasado Hay Festival de literatura en Gales.

EFE

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La cantante Dua Lipa, una de las más exitosas artistas musicales del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

"La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad", ha dicho la cantante, galardonada con varios premios Grammy y Brits.

Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club. Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast. En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos.

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Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida. Muestra de su gusto ecléctico, ha elegido 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, o 'La mala costumbre', de Alana Portero, entre los libros traducidos del español.

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