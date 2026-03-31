Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaBarcelonaJubilaciónEdmundo BalRosalíaIránViento CatalunyaBizumLibrosLuna llena
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'La Grazia': el cautivador elogio de Paolo Sorrentino a la buena política

Fotograma de 'La Grazia'

Fotograma de 'La Grazia'

Nando Salvà

Nando Salvà

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La Grazia'

Director: Paolo Sorrentino

Intérpretes: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello

Año: 2025

Estreno: 1 de abril de 2026

★★★★

Aunque Paolo Sorrentino ha hablado de las entrañas de la política italiana y del peso de los remordimientos repetidamente a lo largo de su carrera, hasta ahora no había abordado ambos asuntos en una misma película. A diferencia de los primeros ministros a los que retrató en ‘Il Divo’ (2008) y ‘Silvio (y los otros)’ (2018) -Giulio Andreotti y Silvio Berlusconi, respectivamente-, el protagonista de ‘La Grazia’ no es un individuo corrupto hasta la médula sino un hombre íntegro y honesto, que aspira a ofrecer una herencia valiosa para su país y que, a punto de abandonar la presidencia de Italia, debe decidir si concede el indulto a dos personas encarceladas por matar a sus respectivos cónyuges -con motivo-, y si aprueba la ley que regularía la eutanasia en el país.

La película adopta un ritmo paciente, una mirada compuesta de grises y un tono elegíaco que riman con las incertidumbres morales, los fantasmas personales y los miedos ante el futuro que azotan a su protagonista y, tal vez, reflejan también las inquietudes del propio Sorrentino acerca del paso del tiempo y el legado que aspira a dejar. Entretanto, ofrece al director la oportunidad de atemperar notablemente su tendencia al exceso manierista y la grotesquería, faltar a su costumbre de cosificar el cuerpo femenino y, en suma, hacer una apuesta por la austeridad y la contención -de acuerdo a sus estándares, entiéndase- sin duda bienvenida: al bajar el volumen, al fin y al cabo, facilita que oigamos lo que quiere decirnos. Y hay algo más que permite a ‘La Grazia’ puntuar extra: considerando cómo está el patio, su retrato de un líder político caracterizado por la abnegación y la compasión, y dedicado al bien común, es todo un ejercicio de radicalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  2. La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
  3. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  4. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  5. El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos
  6. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  7. Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028
  8. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

Carmen Maura encarna a la protagonista de la comedia dramática 'Calle Málaga', una mujer de 79 años que redescubre el amor, el deseo y el sexo

Carmen Maura encarna a la protagonista de la comedia dramática 'Calle Málaga', una mujer de 79 años que redescubre el amor, el deseo y el sexo

Paolo Sorrentino estrena 'La Grazia', sobre la eutanasia en la católica Italia: "Nuestros líderes políticos no dudan lo suficiente"

Paolo Sorrentino estrena 'La Grazia', sobre la eutanasia en la católica Italia: "Nuestros líderes políticos no dudan lo suficiente"

Comida podrida con gusanos, sarampión y trato carcelario: Hollywood protesta contra un centro de detención de menores del ICE

Comida podrida con gusanos, sarampión y trato carcelario: Hollywood protesta contra un centro de detención de menores del ICE

Crítica de 'Super Mario Galaxy: la película': segunda entrega animada de los famosos personajes de Nintendo, muy apabullante y demasiado reiterativa

Crítica de 'Super Mario Galaxy: la película': segunda entrega animada de los famosos personajes de Nintendo, muy apabullante y demasiado reiterativa

Crítica de 'La Grazia': el cautivador elogio de Paolo Sorrentino a la buena política

Crítica de 'La Grazia': el cautivador elogio de Paolo Sorrentino a la buena política

TVyMAS; Los enemigos de la radio

El 'merchandising' de Rosalía ya está agotado en su página web

El 'merchandising' de Rosalía ya está agotado en su página web

Una familia con 12 hijos revela la cifra que paga al año en el supermercado: "Hemos doblado los gastos"

Una familia con 12 hijos revela la cifra que paga al año en el supermercado: "Hemos doblado los gastos"