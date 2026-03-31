Comida podrida con gusanos, sarampión y trato carcelario: Hollywood protesta contra un centro de detención de menores del ICE

Madonna, Pedro Pascal, Javier Bardem, Jane Fonda, Susan Sarandon, Mark Ruffalo o Eva Longoria son algunos de los nombres han firmado una carta abierta para reclamar el "cierre inmediato" del centro de procesamiento migratorio de Dilley (Texas), instalación a la que son trasladados menores y familias tras las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La misiva, suscrita por más de 200 intérpretes, cineastas, músicos, deportistas, médicos y activistas denuncia "las condiciones inhumanas" del recinto.

"Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes. Los niños retenidos en centros de detención migratoria sufren traumas, negligencia y condiciones que vulneran los estándares básicos de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos", condena el escrito dirigido al Gobierno federal y a CoreCivic, la empresa privada que opera el complejo. La iniciativa, que pide el "cierre inmediato", sigue abierta al apoyo ciudadano a través de Change.org y reúne más de 16.000 firmas verificadas.

Manifestantes con una pancarta con una foto de Liam Conejo Ramos, el niño detenido por el ICE. / KEN CEDENO / AFP

"Las denuncias judiciales por abusos contra menores han incluido la negativa a proporcionar agua limpia, comida podrida contaminada con gusanos, peligrosas negligencias médicas, privación del sueño, negación de asistencia jurídica, la separación de los niños de sus familias y represalias contra las familias que protestan por las condiciones inhumanas", expone el comunicado.

La carta sostiene que "el lugar de los niños está en las escuelas y en los patios de recreo, no en los centros de detención", y reclama no solo el cierre del recinto, sino "transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales para impedir que esos abusos se reproduzcan en cualquier otro punto del país".

MESES DE DENUNCIAS SOBRE DILLEY

El escrito llega tras meses de creciente escrutinio sobre el recinto texano, conocido anteriormente como South Texas Family Residential Center. Informaciones recientes, testimonios y documentos judiciales han alertado de condiciones inseguras dentro del centro, con referencias a casos de brotes de sarampión, comida y agua en mal estado, atención médica deficiente, trato severo a las personas retenidas y un entorno descrito como carcelario.

A ello se suma la controversia legal en torno al tiempo que pasan allí las familias retenidas. Distintas informaciones han señalado que la estancia media en el centro superó los 50 días entre noviembre y febrero, pese a que el llamado acuerdo Flores, un marco judicial estadounidense que regula el trato y el tiempo de permanencia de menores migrantes bajo custodia federal, establece de forma general que los niños no deberían permanecer detenidos más de 20 días.

Buena parte de la atención mediática sobre Dilley se intensificó a raíz del caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido junto a su padre en Minneapolis y trasladado después por las autoridades federales al centro de Texas. La imagen del menor, con una mochila de Spider-Man y un gorro azul con orejas de conejo, se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los símbolos más visibles de las polémicas redadas migratorias en la ciudad.