Estreno de cine
Carmen Maura encarna a la protagonista de la comedia dramática 'Calle Málaga', una mujer de 79 años que redescubre el amor, el deseo y el sexo
La nueva película de Maryam Touzani destaca por la interpretación de Carmen Maura y su forma de tratar temas complejos con sensibilidad y calidez
Directora:Maryam Touzani.
Reparto: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso, Miguel Garcés, Sanae Regragui, Tarik Rmili y Mohamed Naimane.
Estreno: 1/04/26
Puntuación: * * *
Tercer largometraje de la cineasta marroquí Maryam Touzani, directora de “El caftán azul” (2025), “Calle Málaga” es una comedia que trata con suma amabilidad un puñado de temas que suelen ser abordados desde lugares más duros e incómodos. Su protagonista es María Ángeles (Carmen Maura), una mujer de 79 años, de origen español, que vive sola en Tánger. Su vida se desmorona cuando su hija (Marta Etura) le informa de que ha decidido vender la casa familiar en la que ella vive.
Ese argumento permite a Touzani hablar de, entre muchas otras cosas, las diferencias generacionales, los conflictos familiares motivados por la herencia y la vejez. Su escritura (firma el guion con Nabil Ayouch) no siempre fluye con la naturalidad que piden sus personajes, y la forma de armar algunas situaciones resulta algo rígida. Pero tiene la habilidad de abordar todos esos temas desde un lugar optimista y luminoso sin que su historia pierda emoción y credibilidad.
El afecto con el que Touzani trata a sus personajes es, sin duda, la principal virtud de “Calle Málaga”, que encuentra sus mejores momentos cuando la protagonista redescubre el amor, el deseo y el sexo. Hay algo formalmente hermoso en cómo la directora rueda ese despertar. El otro punto fuerte de la película es la interpretación de Carmen Maura, que cuenta a su personaje con una generosidad y una calidez indiscutiblemente conmovedoras.
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