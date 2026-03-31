Un abuelo se enfrenta a una posible denuncia por dar un cachete a su nieto en 'Una bufetada a temps', en La Villarroel

La nueva comedia de Marta Buchaca 'Una bufetada a temps' abre el melón de la educación en La Villarroel, donde recala a partir de este miércoles. Todo parte de un hecho concreto: un abuelo educado en la España franquista, encarnado por Ramon Madaula, le da una bofetada a su nieto Roc de 8 años. Lo que no imagina es que aquel cachete se convierta en un problema y haga saltar todas las alarmas porque desde el 2007 en España está prohibido por ley pegar a los niños. Puede ser considerado delito de maltrato o delito leve de lesiones y conllevar penas de cárcel o multas económicas.

'Una bufetada a temps' en cartel hasta el 17 de mayo, muestra cómo ha evolucionado la educación. La diferencia abismal entre la de los padres y la de los abuelos queda clara. Montse Guallar representa a una "abuela de consenso, abierta a las nuevas ideas hasta que estas pueden afectar directamente a su marido y a su hijo". Su esposo es de la vieja escuela. Fue un padre ausente de esos que solo estaba pendiente del trabajo, en el polo opuesto del modelo de paternidad elegido por su hijo que interpreta Marc Rius. Este forma parte de esa minoría de hombres que ha optado reducir su jornada para ocuparse más de la crianza y ha dejado a su mujer, que encarna Sara Diego, ser la 'business woman' de la familia.

La ley y la familia

Cuando el director de la escuela, interpretado por Eudald Font, plantea la posibilidad de interponer una denuncia la reacción de la familia no se hace esperar. El padre de la criatura no aprueba la acción del abuelo pero tampoco cree que llevarle ante la ley sea la solución. La comedia "no toma partido y tampoco da respuestas", afirma la autora y directora. "No sé cuál es el mejor sistema educativo. Si lo supiera no hubiera escrito la obra", añade Buchaca autora de 'Les nenes no haurien de jugar a futbol', 'Rita', y 'Quan temps em queda?', entre otros.

"No sé cuál es el mejor sistema educativo. Si lo supiera no hubiera escrito la obra" Marta Buchaca

Su nueva comedia habla de temas como el respeto y la autoridad pero incide en el choque entre la educación respetuosa y libre, que representan los padres de Roc, un niño del que se habla pero que no aparece en la función, con la educación basada en la disciplina y los castigos de la generación de los abuelos. "Yo tenía pánico a ir al colegio", ha recordado Madaula que creció en el sistema franquista, en un colegio marcado por la disciplina, el autoritarismo y los castigos físicos. El choque entre ese modelo educativo con los actuales es evidente. ¿Es uno mejor que otro? ¿Existe un modelo ideal? El debate está servido en esta pieza donde todo pasa en tiempo real en la sala de psicomotricidad del colegio, un espacio que da mucho juego diseñado por Sebastià Brosa.

Una escena de la obra de teatro "Una bofetada a tiempo" de Focus\Sergio Panizo / Focus\Sergio Panizo

"Todo el mundo opina sobre cómo educar y sobre cómo educamos a nuestros hijos. Los padres y madres hacemos lo que podemos. ¡Que nos dejen en paz!", clama Buchaca. La escritora que suele escribir de lo que ve a su alrededor. "La obra responde a la guerra que tengo en mi casa es con mis hijos y yo contra mis padres, los abuelos. Hablamos mucho de cómo son los padres de los 80 y los 90 y cómo son los de ahora. Es un tema que está en la calle. Gustará a todo el mundo, porque lo vivimos y sufrimos todos los días", explica. Por ahora los pases que han realizado, algunos para profesores, ha hecho reír de lo lindo y provocado un rico debate.

Como ocurre con el fútbol donde cada cual opina y parece saber más que el entrenador, con la educación pasa algo parecido. Cualquiera se siente con licencia para decir lo que hay que hacer. Todo el mundo tiene su opinión al respecto. "A veces, incluso te dicen lo que has de hacer delante de los niños, en el preciso momento cuando tú estás intentando procesar lo que te está pasando con tus hijos", resalta Buchaca. "A mí nadie me ha dicho nunca cómo he de escribir una obra pero como madre todo el rato siento que la gente opina sobre lo que hago".

La educación es un tema que nos toca a todos y seguro que esta obra dará mucho que habar. La preventa de entradas va muy bien así que dense prisa si no se la quieren perder.