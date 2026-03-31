Los 10 libros de romance y fantasía 'young adult' para leer en abril

Con la entrada de la primavera y del mes más dedicado a la literatura (por Sant Jordi, evidentemente), aterrizan también una buena lista de novedades del género 'young adult' romántico y fantástico en librerías. Entre los grandes títulos más esperados se encuentran el de Elisabet Benavent, 'Una niña buena' (SUMA/Rosa dels Vents), que llegará el próximo día 14 para reivindicar el amor propio como opción necesaria. En la misma clave romántica le siguen otros como 'Maldecir el amor' de Paula Ramos el 8 de abril e 'Ilusiones frágiles' (RBA Lit) de Lisina Coney el día 29. Y, sin duda, otra de las novelas más esperadas es la de la autora e influencer de libros Zoe P. de Félix, 'El 7 de River Valley', bajo el sello Molino el día 30. Pero hay más.

Novelas de Elísabet Benavent, Paula Ramos, Lisina Coney y Zoe P. de Félix / EPC

1. 'Lo que nunca fue nuestro' Laura K. Roma Contraluz 440 páginas 19,50 euros Lanzamiento el 1 de abril de 2026

La novela debut de Laura K. Roma es un romance entre dos polos opuestos, el de un 'guiri' y una chica que odia los 'guiris' para ser concretos. En 'Lo que nunca fue nuestro', mientras él se muda a Barcelona para cumplir un sueño que no es el suyo, ella le hace la vida imposible mientras intenta luchar por su sueño de convertirse en chef de alta cocina cuando la pérdida y la rabia la sobrepasan. Ella siente que el turismo está marchitando la esencia de la ciudad, y justamente tiene el vivo ejemplo enfrente. Pero ambos comparten mucho más de lo que piensan.

2. 'Black Thorn' J.T. Geissinger Sombras 360 páginas 17,50 euros Lanzamiento el 7 de abril de 2026

La autora éxito en ventas en Estados Unidos J.T. Geissinger expande su mundo de 'dark romance' (o romance oscuro) con 'Black Thorn', otra historia de amor entre enemigos llena de secretos y suspense gótico rodeado de una adicción de la magia oscura. En la novela, Maven Blackthorn viaja a su pueblo natal para asistir al funeral de su abuela cuyo cuerpo ha desaparecido. Rápidamente sospecha de la familia de los Croft, pero cuando se cruza con Ronan Croft, el hijo del presunto asesino de su madre y el único hombre al que ha amado, descubre que a veces esa pasión prohibida es la que más persiste y engancha. Y, cuando más busca respuestas ella, más traicionero se vuelve el juego. Y el único hombre del que parece no poder escapar esconde una verdad que podría destruir su mundo.

3. 'Starside' Alex Aster Alfaguara 592 páginas 24,95 euros Lanzamiento el 9 de abril de 2026

Un buen 'romantasy' con dragones, dioses y un romance en el que los protagonistas pasan de enemigos a amantes. Alex Aster, autora de 'Lightlark', adentra al lector en un nuevo mundo en el que el poder no se hereda, se reclama. Y cada 50 años las puertas de Starside se abren y 50 aspirantes tienen la oportunidad de participar en una prueba letal para conseguir su magia. Todo el mundo puede intentarlo, y la protagonista va motivada por una sed de venganza. Una vez dentro no puede confiar en nadie, y menos en Harlan Raker, el misterioso enmascarado guardia del rey que la traicionó hace años y que ahora podría ser su única opción para continuar con vida.

4. 'Una carta de amor imposible' Kandi Steiner Crossbooks 568 páginas 19,70 euros Lanzamiento el 15 de abril de 2026

'Una carta de amor imposible' presenta una novela interactiva con dos puntos de vista en un tomo que es reversible. En ella, Kandi Steiner relata un romance en el que la protagonista lleva años escribiendo la historia de su vida, pero que le falta un capítulo para cerrar: el de Jamie Shaw. Mientras Brecks sentía un flechazo por él, el corazón del chico latía por su mejor amiga. Y, por ello, su amor imposible acabó siendo su mejor amigo. Un tiempo después, entre campus universitarios y encuentros inesperados, el destino los vuelve a cruzar en un momento en el que no saben si vale la pena arriesgarlo todo por una relación que nunca ha estado sobre la mesa.

5. 'Un trato con mi diabólico jefe' Kyra Parsi Montena 456 páginas 19,95 euros Lanzamiento el 16 de abril de 2026

Una comedia romántica tipo 'enemies to lovers' en la que una mujer descarada e impulsiva comete un error público que arruina un negocio millonario de Adrien Cloutier, un poderoso y arrogante empresario de Toronto. Como represalia, él la obliga a aceptar un acuerdo en el que deberá estar a su entera disposición, iniciando así una guerra de pullas, choques de carácter y tensión constante. Lo que empieza como venganza y odio mutuo pronto se convierte en una relación explosiva, cargada de diálogos afilados, momentos divertidos y una atracción cada vez más difícil de ignorar. Entre castigos, desafíos y química irresistible, ambos descubrirán que detrás del enfrentamiento puede esconderse algo mucho más peligroso: enamorarse.

6. 'Corazón despiadado' Isabel Ibáñez Hidra 532 páginas 25,95 euros Lanzamiento el 27 de abril de 2026

Una novela romántica autoconclusiva de fantasía ambientada en la Florencia del Renacimiento marca el debut 'new adult' de la autora estadounidense Isabel Ibañez. En ella, nos presenta a una escultora que siempre ha dado forma a la piedra para crear belleza pero que esconde un gran secreto. Desesperada por salvar a su hermano, entra en una competición organizada por la familia inmortal más temida de Florencia, revelando un poder oscuro en una ciudad donde la magia está prohibida. Ella tiene una tarea por delante pero, si no la completa, el heredero de la familia inmortal Saturnino dei Luni la matará. Y el amor es la magia más peligrosa.

7. 'Sunrise el último amanecer' Anna Todd Planeta 432 páginas 20,90 euros Lanzamiento el 29 de abril de 2026

Anna Todd, la creadora de una de las sagas 'young adult' más seguidas entre adolescentes como es 'After', vuelve a la publicación con una novela ambientada en Mallorca en la que un chico local y una chica que viaja a la isla balear por el trabajo de su madre. Ella decide ir sola a la playa, donde conoce al español encantador que la hace sentir aún más ingenua e inexperta de lo que normalmente siente. Sin embargo, la atracción que siente va cada vez a más y, a medida que avanza el verano, se va desmelenando cumpliendo las aventuras que siempre ha querido hacer. Pero una vez tiene que volver a Estados Unidos, se ve en la incómoda posición de tener que tomar una decisión lo suficientemente valiente como para seguir su corazón y empezar a vivir de verdad.

8. 'La lista negra' Jade Presley Crossbooks 592 páginas 24,95 euros Lanzamiento el 29 de abril de 2026

'La lista negra' promete un romance fantástico bajo el cliché 'why choose' (por qué elegir) ambientado en un reino al borde de la destrucción. Jade Presley presenta Lumathyst, un mundo que solo puede salvarse si sus cuatro príncipes inmortales encuentran a su consorte destinada, una mujer capaz de unirse a ellos, sobrevivir a una transformación sobrenatural y asegurar el futuro del trono. Y mientras todas sueñan con ser la elegida, la protagonista parece ser la única que no desea ese destino. Con el reino sitiado, varios intentos fallidos a sus espaldas y el tiempo en contra, la historia mezcla tensión, peligro, destino y una intensa relación con los cuatro príncipes.

9. 'Reencuentro en Helsinki' Isabelle Parrish Matchstories 336 páginas 17,90 euros Lanzamiento el 29 de abril de 2026

'Reencuentro en Helsinki' presenta un romance de segundas oportunidades en la que Krista y Juho deben enfrentarse al pasado que los separó. Después de que él la rechazara y desapareciera de su vida, Krista intenta rehacer su camino en Helsinki al ponerse al frente del restaurante familiar, decidida a dejar atrás aquel dolor. Pero el destino los cruza de nuevo cuando él, ahora guía turístico, se ve obligado a trabajar con ella. Entre heridas no cerradas, recuerdos, reproches y una atracción que sigue intacta, ambos tendrán que decidir si el amor que una vez se rompió merece una nueva oportunidad.

10. 'La emperatriz poeta' Shen Tao Faeris 520 páginas 19,95 euros Lanzamiento el 30 de abril de 2026

Shen Tao crea un mundo fantástico en el que la política está muy presente. En 'La emperatriz poeta', Wei Yin, una joven concubina de origen humilde, intenta sobrevivir en un palacio lleno de intrigas, traiciones y luchas por el poder. Mientras el emperador agoniza y los príncipes se preparan para desatar una guerra civil, ella se encuentra atrapada en medio de una peligrosa batalla por el trono y por el puesto de futura emperatriz. Sin aliados ni libertad, Wei Yin descubre en secreto el poder prohibido de una antigua magia ligada a las palabras y a la poesía. Así, su lucha por sobrevivir se transforma en algo mucho mayor, porque deberá usar ese don para enfrentarse a los monstruos de la corte, aunque para lograrlo tenga que volverse tan despiadada como ellos.